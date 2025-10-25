El Xerez CD, ante el mayúsculo reto de derribar al equipo de Checa

Que el ritmo no pare. Xerez CD-Deportiva Minera. Cara a cara este domingo (19:00) en Chapín dos escuadras que pisan fuerte y que quieren confirmar que son serios aspirantes a todo en el Grupo 4 de Segunda RFEF en uno de los compromisos más atractivos de la jornada octava de liga. Azulinos y rojillos se citan en un encuentro con connotaciones especiales para muchos de los protagonistas y que mide a un equipo azulino que es octavo con 11 puntos y al exlíder con catorce. Al frente de la escuadra murciana llega José Carlos Checa, técnico del Deportivo durante las dos últimas campañas, que fue capaz de ascender a los xerecistas a Segunda RFEF y que el pasado curso se quedó a las puertas del play-off de ascenso a Primera RFEF y, junto a él, el lateral Paco Torres, que también defendió la elástica azulina en los dos últimos ejercicios. Los dos, aunque ahora defienden otros intereses, recibirán el calor de una afición que les respeta y guarda un buen recuerdo de ambos.

La parte alta de la tabla está que arde y el partido que se va a dirimir en el Municipal incide en ella. El Deportivo encadena tres partidos sin perder, con un empate en Melilla (1-1) y dos victorias consecutivas ante Almería B (1-0) y Recreativo de Huelva (1-2) en el Nuevo Colombino, se está afianzando poco a poco y buscar un tercer triunfo que le permita de encaramarse a los puestos de play-off. Mientras, la escuadra de Checa, que conoce a la perfección al rival, llega también con la flechita hacia arriba y la firme intención de anular el potencial de los anfitriones para conservar el liderato. Para ello, tendrá que ganar, ya que el Extremadura ganó 3-2 al Xeez DFC y tiene ya 17 unidades y el UCAM se ha colocado segundo con 15 después de vencer al Estepona por 2-0. El conjunto del Llano del Beal únicamente ha perdido un partido, en la quinta jornada en Linarejos contra el Linares (3-2), pero luego igualó a uno con el Recre en el Ángel Celdrán y la pasada jornada se impuso a La Unión (1-0), otro de los equipos de la parte más alta de la clasificación.

La afición del Xerez CD se volcó con el equipo en Huelva y viajaron más de mil seguidores. / Josué Correa

El apoyo de la grada

El triunfo en Huelva debe suponer para los azulinos un punto de inflexión de cara a seguir mirando hacia arriba y como tal se toman todos el encuentro, incluida una afición totalmente volcada, que la pasada jornada protagonizó un desplazamiento masivo al Nuevo Colombino y más de mil azulinos llevaron a su equipo en volandas. Para este partido, el club ha promocionado dos entradas al precio de una y la respuesta ha sido importante, por lo que el estadio volverá a registrar una gran entrada.

Franco, autor del gol del triunfo en Huelva, se lesionó en el entrenamiento del jueves y es baja ante la Minera. / Josué Correa

Novedades y cambios

En Huelva, el Xerez CD sumó tres puntos de oro y perdió a uno de sus baluartes en defensa, Josete. El central se rompió el tendón del recto anterior de la pierna derecha y estará de baja entre seis y ocho semanas, con lo que Diego Galiano pierde por bastante tiempo a uno de sus referentes atrás. El azulino no pudo estrenarse en la liga en el Manuel Polinario ante el Puente Genil también por problemas musculares, pero desde entonces había sido titular en el resto de jornadas. Su plaza será para Guille Campos, que venía actuando de lateral.

El capitán Adri Rodríguez, autor del 0-1 en Huelva, durante la semana ha arrastrado molestias, pero las ha dejado atrás y no tendrá problemas para salir de inicio en la medular. No le sucederá lo mismo a su compañero Franco. El joven extremo, que hizo el 1-2, no podrá ser de la partida. En el entrenamiento del jueves en Chapín sintió molestias, no pudo acabar la sesión de trabajo y se ha quedado fuera de la convocatoria, lo mismo que Mancheño. Por contra, sí está el delantero Moussa Sissokho, que se perdió el último choque por una sobrecarga.

De este modo, Galiano, técnico al que le gusta mantener su once cuando las cosas funcionan, tendrá que retocar la alineción de salida que presentó ante el equipo de Pedro Morilla. De la Calzada estará en la portería y en defensa aparecerá Ricky en el lateral derecho para que Guille forme pareja en el centro junto a Moi y en la izquierda estará Chacartegui. En la medular, lo normal es que salgan Adri Rodríguez e Ismael. La ausencia de Franco deja un puesto en la derecha, que lo pueden ocupar tanto Zelu como Javi Rodríguez, con Jaime López de enganche y Mati Castillo o Charaf escorados a la izquierda. Nané ha sido el delantero referencia en los dos últimos compromisos y el entrenador xerecista debe decidir si sigue apostando por su experiencia o se decanta por Sissokho.

Checa, por su parte, cuenta con una baja, la del centrocampista Javi Vera, que sufrió una luxación de clavícula ante La Unión y estará varias semanas en el dique seco.

El árbitro

El colegiado designado para dirigir este encuentro es Carlos Agraz Díaz, un extremeño de 27 años que acaba de ascender. Hasta el momento, ha pitado dos partidos en la categoría, el Segoviana, 3-Samano, 0 de la primera jornada del Grupo 1 y el Salerm Puente Genil, 0-Linares, 0 en la quinta del Grupo 4. No ha dirigido a ninguno de los dos equipos.

Antecedente

El único antecedente entre ambos equipos data de la jornada 29ª de la pasada campaña, cuanto el Xerez CD se impuso a los mineros por 3-2 en Chapín con Checa en el banco local. Los azulinos peleaban por entrar en el play-off de ascenso y los visitantes por escapar de la zona baja de la tabla. Omar Perdomo, uno de los pocos jugadores que siguen en el plantel del equipo murciano -junto a Petcoff, Rubén Mesa y Javi Vera- hacía el 0-1, empató Taufek con un golazo, Nané anotaba el 2-1, Britos igualada a dos y Armengol, sobre la campana, daba la victoria a los xerecistas.