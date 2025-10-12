Diego Galiano: "Creo que se está siendo injusto con el equipo, deberíamos llevar más puntos"

Diego Galiano, técnico del Xerez CD, mostraba su satisfacción por el triunfo del equipo, el segundo de la temporada, aunque lamentó una semana más que el equipo necesite generar muchas ocasiones para la poca producción goleadora que logra. El entrenador azulino habló de los cambios realizados con respecto al partido en Melilla y también de la variante táctica con Adri e Ismael en el campo, que le da más consistencia y control al equipo.

Pregunta.Diego, por fin la segunda victoria de la temporada, que ya iba haciendo falta también.

Respuesta.Creo que el equipo estaba haciendo méritos para llevar algunos puntos de más, pero el fútbol, a veces, es así. Para lo que se ha visto en el partido, creo que alguna acción de gol más podríamos haber acertado. Uno a cero y sufriendo hasta el final. A fin de cuentas son tres puntos como si ganáramos tres a cero, vale lo mismo.

P.Dices que sufriendo hasta el final, pero más por la incertidumbre del marcador, que por lo que ha generado el Almería B.

R.Claro, ellos prácticamente no han tirado portería, y es verdad que cuando llegan esos ciertos minutos finales cualquier error te puede condenar o un acierto de ellos te cueste un empate. Hemos tenido situaciones para haber matado el partido antes, no ha sido así, pero el equipo ha estado muy bien en defensa, y en ataque hemos llegado con gente, hemos tenido personalidad con el balón, hemos tenido continuidad. Ha sido un partido completo, pero quizá nos ha faltado un poquito más de acierto arriba. El equipo se está soltando y estoy seguro que esos son rachas y los goles llegarán.

P.Ha dado la impresión de que el equipo ha echado el freno de mano en alguna fase de la segunda mitad.

R.Lo que no queríamos es que la segunda parte fuera un ida y vuelta. Ellos han hecho la segunda parte mucho más directa y nosotros cuando hemos robado hemos tenido varias transiciones para hacerles daño. Ha habido momentos que hemos querido darle continuidad para tener el partido controlado y así defendernos con balón. Hemos tenido en todo momento el partido controlado, ellos no han estado a gusto, y es verdad que ha habido ciertos momentos en la segunda parte que hemos podido matar el partido y no lo hemos hecho. Creo que con el equipo se está siendo injusto en el sentido de que hemos hecho mérito en otros partidos para traer más puntos y no nos ha llegado, pero esto es el fútbol, hay que tratar de acertar, nos está costando materializar las situaciones que generamos.

P.Ha apostado por cuatro cambios con respecto a Melilla.

R.Lo que buscaba es que, por ejemplo, Nané venía trabajando a un nivel muy bueno y la torcedura de tobillo le privó de estar una semana antes. Moussa también trabajando bien, pero Nané venía pidiendo oportunidades y también creo que había que dárselas. Franco es un chaval que cuando está enchufado hace cosas diferentes a los demás y Mati venía de marcar el otro día y estaba en buen momento, estaba entrenando bien, creo que era el momento de darle la oportunidad. Se merecían entrar en el equipo. Es el camino, que todo el mundo se siente importante, que todo el mundo esté enchufado y que en cualquier momento te llega la oportunidad y hay que aprovecharla.

P.Diego, ¿qué se sabe de Franco?

R.Viene del hospital y le han dicho que es una contusión en la rodilla, en principio es un golpe. Es un chaval que se suele asustar con cualquier entrada, el golpe ha sido fuerte, es verdad que el chaval no puede ni plantar el pie, pero esperemos que quede en eso, en un golpe.

P.Has repetido con Adri e Ismael en el centro del campo. ¿Qué busca futbolísticamente con esa variante?

R.En la primera salida de balón Adri nos da mucha claridad, entonces cuando nos metemos de tres o Adri se mete cerca de los centrales, solemos salir limpios porque Adri da ese primer paso, ese primer apoyo y esa salida de balón la tiene muy bien. En ese sentido liberamos un poco a Ismael y a la vez también se queda Ismael un poco más suelto para ese recorrido de vuelta que tiene, de trabajo, de llegada al área y demás. Creo que el centro del campo tanto el otro día como hoy ha estado muy compacto, muy serio, ha dado mucha continuidad, han robado, han tenido mucho criterio.

P.El único pero que se le puede poner al equipo es lo que ya has comentado, tener un poco más de puntería y cerrar los partidos.

R.Bueno, en el fútbol lo difícil es meter goles, llegará un momento que pasaremos por el área, que no hayamos tirado de portería y ganemos 1-0 en el 90, esto es fútbol. Lo importante es que el equipo defiende bien, el equipo ataca bien, el equipo tiene continuidad con el balón, hace muchas cosas bien. Tendremos que seguir mejorando ciertas cosas y es cuestión de tiempo, tenemos nivel de sobra para meter más goles de los que estamos metiendo.