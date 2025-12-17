El tiempo no borra la historia: el Xerez CD vuelve al Francisco de la Hera 24 años después ante un nuevo Extremadura

CD Extremadura 1924 y Xerez CD preparan su cita de este sábado (17:30) en el Francisco de la Hera con la intención de cerrar 2025 de la mejor manera posible, pero con sensaciones opuestas. Los dos pelean por afianzarse en la parte alta de la tabla, aunque las dinámicas son distintas. El conjunto azulgrana encadena cinco partidos sin ganar, con tres empates y dos derrotas, y ha perdido el liderato que llegó a ostentar durante bastantes jornadas, mientras que el Deportivo es tercero con 27 puntos y llega con tres victorias y dos derrotas en ese mismo tramo de competición. Los azulgranas son sextos con 24.

Cisqui y Galiano ya ultiman los detalles de una cita vital, especialmente para el primero, ya que su afición está molesta con la dinámica. A pesar de ser un recién ascendido, el reto es el ascenso y la historia tanto del escenario en el que se disputa el partido como del fútbol en Almendralejo pesan. De hecho, el Deportivo tendrá la oportunidad de regresar a un escenario que vistió por última vez en el fútbol profesional y para medirse a otro Extremadura, que desapareció por problemas económicos.

Los duelos entre el Xerez CD y los extintos clubes extremeños dieron para mucho y los aficionados azulinos no los olvidan. La última vez se cruzaron sus caminos fue en la temporada 01/02, un curso en el que los azulinos casi acaban ascendiendo a Primera tras subir de la extinta Segunda B. Con Schuster al frente del plantel, se quedó a las puertas de la gloria. En el Francisco de la Hera jugó por última vez el 2 de septiembre de 2001 y ganó por 0-1 con un gol de Julio Pineda a los doce minutos. La alineación azulina que plantó cara a la de Ortuondo estaba formada por Luis García, Antonio, Kutschera, Jesule, Mendoza, Cañizares, Vicente Moreno, Cubillo, Mena, Lardín y Julio Pineda. Fue el primer triunfo del curso fuera de casa de los xerecistas, que en la primera jornada en su exilio de El Palmar de Sanlúcar se habían impuesto al Sporting de Gijón con un gol de Mendoza. Además de ese enfrentamiento en Segunda A, en el curso 98/98 hubo otro y en esa oportunidad el cuadro xerecista cayó por 1-0 con una diana del delantero Rubén Blaya en el minuto 71. Esos dos encuentros ya se disputaron en el nuevo Francisco de la Hera.

Julio Pineda celebra el gol del triunfo en el Francisco de la Hera junto a Mena. / Pascual

Década de los 90

En Segunda B los duelos fueron múltiples y el último en esa categoría también forma parte de la historia del Deportivo. Con cientos de aficionados xerecistas en la grada, el Deportivo de Manolo Cardo se jugaba en la última jornada del ejercicio 93/94 pelear por el ascenso a Segunda A, pero dependía de otros resultados. Los azulinos hicieron los deberes y vencieron 1-4 en un encuentro con dos carras. La primera acabó con 1-0 para los locales (José Luis) y en la segunda, un gran Xerez CD le daba la vuelta al marcador y goleaba a un cuadro local que ya tenía asegurada la liguilla. Tortosa (46'), Villarán (55'), Rafita (82') y Javi Peña (90') firmaron la goleada. El Deportivo necesitaba que el Jaén le ganara al Recreativo para pelear por el ascenso y evitar un triple empate a 49 puntos que le dejaba fuera de la lucha, pero el Decano perdió y los azulinos se quedaron sin la soñada recompensa. El fallecido recientemente Manolo Cardo siempre contaba la anécdota del famoso viaje a Canarias que le ofreció al Decano, equipo al que también había entrenado y con el que mantenía una excelente relación si ganaba...

En la década de los noventa, se disputaron dos citas más en la misma categoría y el mismo grupo, el IV. En la 92/93, otro triunfo azulino por 2-3, que era el primero hasta ese momento. Villarán, Javi Peña y Rafita se convirtieron en goleadores y dos ex xerecistas mojaron para los locales, Melenas y Verde. Ese curso, el Deportivo completó una temporada brillante y disputó la fase de ascenso a Segunda A de la mano de Delfín Álvarez, que no subió y sí lo hizo el Leganés, que iba de tapado. Y en la 91/92, un curso para olvidar, derrota por 2-1. Sastre estableció el 1-0, Miguel Ángel Rondán el 1-1 y Félix, el 2-1.

En la década de los 70, los enfrentamientos llegaron en Tercera. Fueron dos y se saldaron ambos con derrotas por 1-0 en la 72/73 y en la 74/75. Una promoción de ascenso de Tercera a Segunda (63/64) también midió a los dos equipos y salieron victoriosos los azulgranas, que conservaron la categoría y dejaron al Deportivo sin subir. 2-0 ganaron en el Francisco de la Hera y 2-1 perdieron en Domecq.

Década de los 50

Los primeros partidos se remontan a la década de los 50, cuatro, todos en el Grupo II de Segunda, con un empate a uno en el primero en la 54/55 y tres derrotas, por 4-3 (Zuppo, Aguado y Rafa Verdú) en la 55/56; 2-0 en la 56/57 y 5-0 en la 57/58.

Por el camino, miles de vivencias e historias con tres victorias, un empate ocho derrotas. Este sábado se verán las caras en un campo emblemático, que llegó a albergar partidos de Primera División, un novel CD Extremadura fundado el 9 de junio de 2022 y un Deportivo que, pese a sus graves problemas, ha logrado remontar el vuelo.