Galiano: "Jugamos en nuestro campo y hay que salir a por todas"

Diego Galiano es consciente de que para la afición el derbi contra el Xerez DFC no es un partido más y asume que para su equipo también son tres puntos muy importantes aunque apunta que la "sobreexitación" no suele ser buena compañera en este tipo de partidos porque "te hace cometer errores". Espera un duelo "igualado" contra el XDFC, comenta que tiene "jugadores desequilibrantes de tres cuartos hacia delante" y resalta la buena dinámica de los de Diego Caro. Asegura, igualm,ente que "no me dice nada" que su equipo no haya sido nunca capaz de ganar como local al Xerez DFC y confía en que sus jugadores sigan al buen nivel mostrado hasta ahora aunque espera una mejora en la concreción de situaciones de gol.

Pregunta.Llega el primer partido del año, cierre de la primera vuelta y derbi. Todos los alicientes posibles.

Respuesta.Es un partido que la gente está esperando, pero es un partido de liga en el que hay en juego tres puntos muy importantes para nosotros. Tenemos que tener claro que tenemos que seguir comportándonos como estamos, ser un equipo ambicioso y valiente e intentar que los tres puntos se queden en casa.

P.Para la afición está claro que no es un partido más. ¿Y para el vestuario?

R.Somos profesionales y sabemos que este tipo de partidos para nuestra gente es muy importante y para nosotros también, está claro. Todo lo que sea sumar es muy importante. Todos los partidos son tres puntos, pero este partido es muy especial para la gente. A nivel clasificatorio son tres puntos. Lo que pasa es que después tiene una repercusión a nivel de nuestra afición, de nuestra gente, dentro de la ciudad... Quizás son partidos que sean algo más de tres puntos para tu afición. Pero tenemos que tener claro que somos profesionales, que tenemos tres puntos en juego muy importantes, que estamos en un momento de juego bueno y que tenemos que intentar seguir manteniendo la idea, la ambición y el ritmo con el equipo.

P.¿Cómo se marchó el equipo a las vacaciones después de esa derrota con el Extremadura? ¿Alguna duda?

R.Nos fuimos decepcionados por el resultado, está claro, pero no por el juego. Creo que el equipo hizo bastante mérito como para traerse algo positivo de allí. No fue así y cuando no se gana siempre te vas jodido por muy bien que se hagan las cosas. El equipo entró bien al partido, hubo un momento donde no tuve el control y fue cuando llegó el gol de ellos. Pero a raíz del gol, el final de la primera parte y toda la segunda parte creo que fuimos muy superiores. Generamos ocasiones de gol que no logramos materializar. Contentos con todo lo que se hizo. Nos fuimos de vacaciones en play-off.

P.El hecho de que el Xerez Club Deportivo nunca le haya ganado al Xerez Deportivo Fútbol Club como local, ¿qué es lo que te dice?

R.A mí nada. Yo no he estado aquí y seguramente muchos de mis jugadores tampoco. Cada partido es una final, está claro que eso es historia o es estadística, pero el de mañana es otro partido, otro grupo de gente, otros entrenadores, otros jugadores... Tenemos que tener claro que jugamos en nuestro campo, que tenemos que salir a por todas, que nos enfrentamos a un gran rival que está haciendo las cosas muy bien, que lleva una dinámica positiva muy buena. Desde el respeto, intentar hacer las cosas bien como lo estamos haciendo e intentar que los puntos se queden en casa.

P.Mirando también estadísticas, habéis encajado dos goles en casa, que han supuesto dos derrotas. Por contra, el Xerez Deportivo Fútbol Club ha marcado su desplazamiento y los dos últimos partidos fuera de casa también los ha saldado con victorias.

R.Son dinámicas, son números y son estadísticas, pero el fútbol después es otra cosa. Es once contra once y hay veces que te llevas tres semanas sin marcar y llegas y metes en un partido tres o llevas dos semanas con portería cero y te meten tres. El fútbol tiene muchas cosas que no podemos controlar y creo que tenemos que intentar hacer las cosas lo mejor posible, controlar los máximos factores posibles que podamos e intentar que los puntos se queden en casa.

P.¿En el vestuario se nota que no es un partido más?

R.Hay cierta ilusión, hay ciertas cosas, pero como profesional que me considero necesito que mi gente tenga la cabeza normal, estable, que esto es un maratón, que tengamos claro lo que tenemos que hacer, que muchas veces este tipo de partidos, la sobreexitación te hace cometer errores, hace cometer cosas que después nos podemos arrepentir. Tenemos que afrontar el partido como una final más, como otros partidos, con ganas de ganar, de darlo todo y ya veremos cuando termine el partido los puntos que tenemos.

P.Hablabas de la racha de ellos también, que llevan ocho partidos seguidos desde que llegó Diego Carlos al banquillo sin perder. Están en una dinámica positiva, ¿qué es lo que más te preocupa del rival?

R.De tres cuartos hacia adelante tienen mucha calidad, son jugadores que cuando parten líneas hacen mucho daño, pero a mí lo que más me preocupa es que mi equipo esté bien y si somos capaces de estar al nivel que estamos, creo que vamos a tener muchas opciones de traernos el partido, siempre y cuando seamos capaces de que sus virtudes nos las saquen y seamos capaces nosotros de mostrarnos bien. Es buen equipo, sabemos que va a ser un partido difícil, que va a ser un partido muy complicado, pero bueno, tenemos nuestras armas y nuestras esperanzas de que los puntos se queden aquí.

P.¿Y en la cabeza qué planteamiento de partido tienes? ¿Se va a decidir, como siempre, por algún detallito?

R.Yo creo que en estas categorías los detalles marcan la diferencia, creo que el que más acertado esté o el que menos equivoque seguramente se llevará el partido. Va a ser un partido muy disputado y ellos tienen buen manejo del balón, nosotros también, tienen jugadores desequilibrantes, nosotros también, y bueno, a ver cómo va el partido; espero que se decante todo este tipo de situaciones para nosotros.

P.No sé si has tenido oportunidad también de ver en Chapin, el estado del campo.

R.Lo he visto por fotos, no he ido a verlo, no se veía es muy buen estado, pero bueno, es lo que hay, creo que mañana hay previsió de agua y a ver cómo va respondiendo el campo. Aún así, si está bueno o está malo es para los dos.

P.Por último, también se prevé gran ambiente en la grada

R.Siempre que jugamos en casa tenemos un ambiente espectacular y está claro que con el partido que es creo que aún va a ser más. Espero que lo podamos disfrutar, que hagamos un partido bonito, que la victoria se quede en casa y que la gente se vaya contenta para casa.