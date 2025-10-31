Galiano: "No es el momento de especular, hay que ir a ganar"

Diego Galiano ha repasado la actualidad del Xerez CD, que busca en Linares este domingo la cuarta victoria consecutiva de la temporada ante un rival que llega al choque con su entrenador, Pedro Díaz, bastante cuestionado tras tres derrotas seguidas. El entrenador del Deportivo asegura que su equipo está "en un buen momento", advierte de que el Linares, sobre todo en su feudo, es un equipo "que hace las cosas bien" aunque ahora esté en buena dinámica, y comenta que no es el momento de especular y sí de ir a por los tres puntos para seguir escalando posiciones. Igualmente, apunta que con él "no vale" relajación alguna, que lo ha hablado esta semana con los futbolistas y saben que "el que se relaje va al banquillo". Y hablando de banquillos, ya han sido despedidos tres entrenadores en las primeras ocho jornadas. Galiano dice que "esto no es normal", cree que hay clubes que se dejan llevar por las opiniones de aficionados en redes sociales y es categórico: "Esto es una matanza".

Pregunta.Diego, a por la cuarta victoria consecutiva.

Respuesta.Todo el mundo cuando sale a un campo sale a la ganar y nosotros no vamos a ser menos. estamos en un buen momento, el equipo está haciendo muchas cosas bien y creemos que estamos en un momento de ir a cualquier campo con la suficiente confianza de intentar traernos los tres puntos. Sabemos que nos enfrentamos a un rival muy complicado que empezó muy bien y que ahora no pasa por su mejor momento, pero no deja de ser un equipo que tiene buena plantilla, que sabe bien lo que hace. Sabemos que va a ser difícil y con nuestras armas intentaremos hacer el partido lo más completo posible.

P.¿Cuál es el mensaje ante un rival que atraviesa un mal momento: saber esperar, jugar con su nerviosismo?

R.Yo creo que no hay que especular, hay que ir a por el partido y así se plantea desde el primer minuto; hay que intentar hacer las cosas bien, apretar, intentar hacerles daño y conforme vaya avanzando el partido ya se verá lo que va pasando. Venimos de un buen momento, estamos haciendo muchas cosas bien, pero también ellos tendrán que estar pendientes de lo que hacemos nosotros.

P.¿Valen en el fútbol las dinámicas? Buscáis la cuarta victoria consecutiva y ellos llevan tres derrotas seguidas.

R.Suele pasar que cuando uno está en una dinámica negativa aunque hagas muchas cosas bien cualquier error mínimo te cuesta un gol y cuando van normalmente bien, con muy poco sueles llevarte a veces los puntos. Intentaremos alargar la buena dinámica buena y que ellos alarguen un poquito más la mala.

P.Tres victorias consecutivas habrán dado mucha confianza al grupo.

R.El equipo lo venía diciendo bien cuando los resultados no eran positivos, no nos estaban generando y generábamos bastante excepto el día del Estepona, con una primera parte nefasta. Creo que el equipo en los demás partidos ha hecho buenos partidos. Somos un equipo que ha sido protagonista, ha sido ambicioso, ha generado situaciones de gol y era cuestión de tiempo empezar a sumar. Estas victorias sirven para potenciar un poco lo que el equipo está haciendo bien. Es verdad que a nivel anímico el equipo ha pegado un subidón.

P.Hay jugadores que están creciendo en su fútbol, pero supongo que tú les pedirás un poquito más incluso.

R.Está claro, todavía queda mucho y no nos podemos quedar ahí, el equipo tiene que seguir creciendo, hay cosas que mejorar. Es cierto que hay una plantilla prácticamente nueva, creo que quedan siete jugadores de la temporada pasada y también un entrnador nuevo, una forma de juego nueva... es cuestión de tiempo para que el equipo siga creciendo. Estamos en buen momento como he dicho antes, pero tenemos todavía muchas cosas que mejorar porque creo que tenemos potencial para hacerlo.

P.¿La relajación te preocupa en cierta manera? Tu equipo llega encadenando tantas victorias.

R.Conmigo no la hay, conmigo el que se relaje no vale; no vale porque entonces tu compañero te come la 'tostá' y te quedas en el banco. Este equipo tiene que seguir trabajando y compitiendo cada día como lo está haciendo. Lo hablé con ellos el otro día, el que se relaje va al banquillo porque hay un compañero que está esperando, que tiene un nivel y no te va a dejar volver a entrar. Dentro de esa competencia sana hay que seguir currando. Eso es el éxito de una plantilla, de un equipo, que los veintitantos sean importantes y no sólo once. El día de Huelva los dos que entran de refresco cambian el partido, el otro día cuando hay cambios también la gente aporta, entonces ese nivel es el que nos va a hacer que seamos un equipo lo más completo posible.

P.Del Linares, ¿qué es lo que más te preocupa, dónde hay que poner un poco el foco de atención?

R.Tienen dos extremos muy buenos, un delantero, Harper, que tiene gol, es un equipo que tiene muchas cosas buenas... Los dos jugadores que tuve yo (Joao y el meta Barrios) son de buen nivel, atrás también es un equipo que es muy completo. No pasan por buen momento a nivel de resultados, pero creo que a nivel de juego, en su campo sobre todo, hacen cosas muy bien.

P.Su entrenador está en entredicho y ya han caído tres en las ocho primeras jornadas. Este grupo es una silla eléctrica.

R.Esto no es normal, el año pasado fueron 12 de 18, es un disparate. Habrá mucho dinero en el fútbol para cesar a tantos entrenadores y pagarlos y traer otro y pagarlo... No sé. No hay tiempo, hay poca paciencia. Estamos en la jornada ocho, dos meses de competición, a lo mejor estás con un entrenador nuevo, una plantilla nueva... es complicado. Estamos en una sociedad, con el tema de las redes sociales, con el tema de las críticas, que los clubes se mueven mucho por los mensajes que dan sus aficionados y se toman muchas decisiones deportivas acordes a lo que la gente demanda y creo que los clubes tienen que tener su propia personalidad deportiva, su propio organigrama deportivo e intentar defender un poco su idea o sus decisiones, porque al final esto está haciendo una matanza todos los años.