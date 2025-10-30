¿Qué hizo el Xerez CD en sus anteriores visitas a Linares?

El Xerez CD visita este próximo domingo 2 de noviembre el estadio de Linarejos, instalación que se encuentra en obras desde hace unos meses a través de un ambicioso plan de remodelación de un campo que, construido en 1955, es de los más antiguos de la categoría. Los azulinos afrontarán la salida a Linares en un gran momento de forma después de sumar cuatro jornadas sin perder y tres consecutivas ganando, resultados que les han aupado a la séptima plaza pero a un sólo punto del segundo clasificado, el Águilas.

Por contra, el Linares ocupa puesto de play-out con 9 puntos y acumula el mismo número de derrotas seguidas que victorias el Deportivo: tres. Los de Pedro Díaz, muy cuestionado durante los últimos días, sólo han ganado dos partidos, el primero en casa del Almería B y el segundo frente a la Minera en su feudo por 3-2, poniéndose 3-0 al frente y sufriendo en el tramo final del encuentro.

El Deportivo ha visitado en numerosas ocasiones Linares para medirse al Linares CF y posteriormente al Deportivo Linares, pero será la segunda vez que actúe como visitante ante el Linares Deportivo, club fundado en 2009. La primera se produjo la temporada pasada en el último partido de la primera vuelta en esta misma categoría. Los locales, entrenados por Juan Antonio Milla, acumulaban una malísima racha de 6 puntos de 27 posibles y recibían a un Xerez CD que quería acabar el año 2024 en puestos de play-off de ascenso.

Reina celebra el 0-1 de la pasada temporada en Linarejos. / Xerez CD

El choque se decantó rápidamente para los xerecistas, ya que Reina anotaba el 0-1 a los 40 segundos de partido tras un error defensivo de Juanjo Mateo, lateral derecho ahora en las filas del Xerez DFC. Pese a los intentos de los locales para evitar la derrota, el encuentro acababa con 0-2 para los de Checa tras el segundo, obra de Alberto Ulloa, ya en el tiempo de descuento. El Xerez CD terminaba la primera vuelta quinto y en zona de play-off de ascenso y la directiva jiennense anunciaba la destitución del técnico ese mismo día, contratando a Pedro Díaz, que se mantiene en el cargo pero con la soga al cuello.

El triunfo del pasado diciembre fue el segundo del Xerez CD en Linarejos, un campo que hasta hace bien poco no se le daba nada bien. De hecho, su anterior victoria fue en la penúltima visita el 13 de mayo de 2001 en Segunda B. El resto de partidos los perdieron, nueve, y en otro más firmaron tablas. Los xerecistas, con Máximo Hernández al frente en el ejercicio 00/01, ya estaban clasificados para disputar la fase de ascenso a Segunda A (que finalmente se adjudicaron dando el salto al fútbol profesional en un grupo en el que quedaron encuadrados con Cultural Leonesa, Gramanet y Toledo) y sumaron los tres puntos por primera y única vez.

Antonio se emplea con contundencia despejando el balón ante González y Ramón Terroba.

El técnico, fallecido en mayo de 2020, apostó por un once con presencia de canteranos, cumplieron y vencieron por 0-1 con una diana de Javi Moreno en el minuto 75. Aquella tarde jugaron González, Mendoza, López Ramos, Ramón Terroba, Antonio, Francis, Canito, Emilio Viqueira (Pedro Félix, 80’), Antoñito (Cheché, 46’), Ortiz y Jesús Ramos (Javi Moreno, 61’). En la década de los 70, ambas escuadras se midieron en Tercera en las campañas 72/73 (5-1); 74/75 (2-0); 75/76 (4-1) y 76/77 (1-0) y en 2ª B en la 77/78 (1-0); 79/80 (1-0); 82-83 (2-0); 84-85 (4-1) y 85/86 (0-0).