Galiano: "En la segunda parte hemos sido demasiado conformistas"

Diego Galiano festejó el triunfo de su equipo contra el Melilla, destacó el buen papel de sus jugadores en la primera mitad, pero criticó el exceso de conformismo en la reanudación, al que no le encuentra explicación porque es una asunto hablado ya bastantes veces y que nuevamente se repitió en Chapín, sufriendo en el tramo final del encuentro. Al entrenador azulino le parecieron "clarísimos" los penaltis sobre Charaf y Zequi y con respecto al mercado de invierno que se cierra este lunes señalaba que si llega algo que sea para mejorar.

Pregunta.¿Qué valoración haces de esta victoria?

Respuesta.Creo que hemos realizado un partido muy serio. En la primera parte hemos estado muy bien con balón, ha llegado el gol y ha habido situaciones quizás para haber incrementado la ventaja, pero no hemos ejecutado bien, no hemos decidido bien. En el descanso hemos intentado seguir igual, pero el partido ha sido totalmente otro. Un partido muy feo, muy directo, muy trabado, muy poco ritmo, poca continuidad y creo que han ido pasando los minutos y prácticamente no ha pasado nada, excepto que Julio la ha cogido a la frontal y da en el larguero. Lo que dije un poco en la previa, es un equipo que tiene jugadores de muchísimo nivel. Me voy contento porque el equipo ha generado, ha jugado bien, hemos tenido situaciones de peligro la primera parte, pero en la segunda prácticamente cero.

P.¿Era importante reencontrarse con el triunfo tras dos jornadas sin ganar?

R.Cuando empatas en casa y vas fuera y pierdes, lo más importante es llegar y volver a ganar. El equipo se ha mentalizado, lo hemos hecho bien, pero en la segunda parte creo que hemos sido demasiado conformistas, no hemos querido arriesgar tanto, el campo también estaba hecho un barrizal. Contento porque hemos sabido leer en cada momento lo que tocaba y en la segunda parte ha tocado ponerse el mono de trabajo, competir y lo hemos hecho.

P.¿Cómo has visto las jugadas de los dos posibles penaltis?

R.Yo te digo mi opinión, lo que pasa es que no vale para nada, pero a mí han sido clarísimos. En el primero, Charaf tenía la posición ganada y le meten un empujón y en la segunda a Zequi lo agarran, lo he visto súper claro, pero son decisiones que se toman y ya está.

P.¿Temiste por el empate como ocurrió el día del Águilas?

R.Esto ya lo hemos hablado más de una vez, se llega al final así y en cualquier momento como la que ha tenido Julio te la meten y te quedas con cara de tonto, como nos pasó el día del Estepona. El fútbol es así, creo que el equipo ha defendido bien, nos han generado muy poco en contra. El Melilla es verdad que venía en descenso, pero tiene jugadores de muchísimo nivel. Con el cambio de mister han mejorado, pero cuando te metes abajo, las dinámicas cambian y les está costando un poco más.

P.En Chapín se ha escenificado algo que ya se ha visto esta temporada. Hablas de conformismo en la segunda parte. ¿A qué crees que se debe esos cambios de una parte a otra?

R.Pues me gustaría saberlo, es una cosa que hablo y hago hincapié, que en la segunda parte había que seguir igual a por el partido. Al vernos por delante quizá el equipo ya no quiere cometer errores o no arriesgar en exceso, a lo mejor perdemos un poco el control del partido, pero también el equipo se siente cómodo defendiendo. Creo que tenemos que ser más continuos en el trabajo que estamos haciendo, intentaremos buscarle solución y mejorar.

P.¿Tiene más valor la victoria teniendo en cuenta los problemas que tenías para hacer el once debido a las bajas y que algunos jugadores han jugado tocados, como Javi o Adri?

R.Javi estaba con una rotura y fue el viernes al fisio, dijo que estaba un poquito cerrada, que estaba fresca, pero con el hecho de Ricky ponerse malo, ha tenido que hacer un esfuerzo de titán y ponerse a jugar. Pasa que es un mendrugo, un purasangre, Javi no baja los brazos nunca, siempre está al pie del cañón. A Adri le venían haciendo pruebas de corazón porque ha tenido una historia con la costilla y ha pedido el cambio porque estaba cargado. Zequi y Jaime lópez llegaron a final de semana justos.

P.¿Y Chacartegui?

R.En dos semanitas puede ser que esté. Es una lesión jodida. Iremos viendo poquito a poco cómo va evolucionando, se está pinchando, está intentando hacer lo imposible. Hay que recuperarlo bien, no queremos que esté sufriendo durante tanto tiempo como ha estado en ciertos momento la temporada por la fascitis y queremos que cuando vuelva aguante el tirón de lo que nos quede de la temporada.

P.¿En el último día de mercado habría que buscar un lateral quizás?

R.No creo, tanto Guille, Ricky, Chacartegui, Javi... Franco y Bless también han jugado ahí. Ahí estamos bien cubiertos, pero se nos ha juntado todo esta semana.

P.¿Puede caer algún regalo de última hora en forma de sub-23? ¿Necesitas algo?

R.Si Gallo lo ve conveniente y el club quiere, no sé, pero en principio no. Yo lo digo siempre, todo lo que sea que venga aquí, que nos ayude a ser verdaderamente mejores bienvenido sea, si no para tener gente por tener, mejor nos quedamos como estamos.