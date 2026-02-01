Con Charaf vuelve la alegría (1-0)

El Xerez CD se ha reencontrado con el triunfo tres jornadas después venciendo al Melilla con un tanto de Charaf -vaya partidazo del palaciego- en la primera mitad que mantiene a los de Diego Galiano en la parte alta de la clasificación. Los azulinos han realizado una gran primera parte y como les suele ocurrir esta temporada no han cerrado el partido, teniendo que sufrir en la reanudación. Un trallazo de Julio Iglesias en el minuto 90 que se estrelló en la escuadra puso el corazón en un puño a los más de siete mil aficionados que se han dado cita en Chapín.

Muchos cambios en el once

Ricky se cayó del once y de la convocatoria por una gastroenteritis y su puesto lo ocupó Javi Rodrígurez, milagrosamente recuperado de una rotura en pocos días, actuando de inicio en el lateral izquierdo, con Guille Campos en el derecho y Moi y Josete en el centro de la zaga. Tampoco fue titular Zequi, tocado del partido de Lebrija, entrando en su lugar Mati Castillo y también mantenía su posición de titular Zelu, con Nané en la punta de lanza. Adri Rodríguez regresó tras dos semanas fuera, acompañado por sus escuderos Isma Gutiérrez y Charaf.

Empezó más metido en el partido el Melilla ante un Xerez CD nervioso en los primeros minutos. Los norteafricanos, con Dago fijando a los centrales azulinos y mucha movilidad en las bandas, merodeaban el área de De la Calzada, dubitativo en el primer centro que levantó un runrún en las gradas. Pero ese inicio fue un espejismo. Zelu bajaba un centro de Nané con calidad y el balón le caía a Charaf, que no se lo pensó y lanzaba a puerta, primer acercamiento tímido de los locales atrapando Franganillo el disparo flojo y centrado del palaciego.

Charaf reclamó penalti de Pelón, pero el colegiado no lo consideró punible. / Miguel Ángel González

Malogró Isma una buena oportunidad de pegarle desde la frontal en una jugada iniciada con calidad por Charaf. El sevillano recibió de su compañero y al acercarse al área quiso enviar a Mati Castillo entre los dos centrales, equivocándose porque la mejor opción era el disparo, como intentó apenas un par de minutos después, taponando el sanluqueño Pelón.

1-0 (13') Charaf

El minuto 13 no fue gafe para el Deportivo, que se adelantaba en el marcador por medio de Charaf. Guille Campos iniciaba la jugada desde la banda derecha derscargando al palaciego, que se apoyaba en Mati Castillo. Este le devolvía el balón en profundidad, el sevillano se adentraba en el área hostigado por dos melillenses y se sacaba un derechazo que entraba junto al palo derecho de Franganillo.

Charaf se echó el equipo a la espalda y comenzó a hacer diabluras en la medular melillense. El Deportivo se encontaba a gusto y Zelu perdonaba el segundo tras una magnífica dejada de Nané. El jerezano enfiló camino del área, pero no confió en su velocidad, amagó a un contrario y su disparo al centro lo atajaba el meta visitante sin demasiados problemas. El Melilla estaba en la lona, pero de momento el Deportivo no le hacía el segundo, aunque lo buscaba.

Zelu, ante Quindimil. / Miguel Ángel González

Asustó el conjunto de Javi Motos en un centro de Abreu que Dago remataba en plancha adelantándose a Josete, apareciendo De la Calzada para enviar a saque de esquina en una buena intervención. A la contra pudo llegar el 2-0, pero Mati Castillo, normalmente letal en estas lides, lanzó con todo a favor al centro de la portería, evitando Franganillo que el XCD doblase la ventaja.

Penalti a Charaf... no pitado

El partido entró en una fase de tedio que zarandeó Mati Castillo a cinco del final de la primera mitad en una cabalgada y cuatro contra cuatro que solventó con un zurdazo que se marchaba junto al palo izquierdo de Franganillo en otra buena llegada de los locales, que no terminaban de hacer el segundo que les diera más tranquilidad.

Y sobre el tiempo, Charaf le ganaba la partida a Segura, se marchaba de Quindimil y se quedaba solo frente a Franganillo, siendo cargado por detrás por Pelón dentro del área sin que el madrileño Montes García-Navas pitara un penalti que pareció clamoroso y que bien pudo significar el segundo. La bronca que le cayó de la grada al retirarse a los vestuariosfue apoteósica.

Segundo acto

Como era lógico, el Melilla salió con otra actitud en la segunda mitad en busca del tanto de empate, mientras que al Deportivo le empezaba costar a salir a la contra y trataba de defenderse con orden, una película que esta temporada ya se ha visto en más de una ocasión en Chapín. Javi Motos fue el primero en mover el banquillo dando entrada a Julio Iglesias y Abdelah para tener más control en el centro del campo y más profundidad en la banda izquierda.

Mati Castillo lamenta una buena ocasión que desperdició en la primera mitad. / Miguel Ángel González

Galiano también movió el suyo dando entrada a Jaime López por Adri Rodríguez y Zequi en lugar de Zelu y el partido se paraba por un virulento choque entre Quindimil y Josete a la salida de un córner, teniendo que ser asistidos, aunque el susto no pasó a mayores, si bien Motos aprovechaba para realizar su quinto cambio quitando al central y dando entrada a Luis Morales.

Habían transcurrido 25 minutos de la segunda parte sin que hubiera pasado nada hasta que una jugada de Mati Castillo por la derecha llevó peligro al área visitante, teniendo que sacar Franganillo una mano salvadora porque Nané estaba presto al remate. Transcurrían los minutos y el partido entraba en el tramo final con el marcador a favor del XCD pero con la incertidumbre de lo corto del mismo.

Otro penalti al limbo

A siete minutos del final, Zequi se marchaba en una baldosa de Pelón, que lo agarraba dentro del área haciéndole un penalti clamoroso que el colegiado pasaba de nuevo por alto. Chapín estallaba contra Montes García-Navas, pero la pena máxima no la cobraba.

Se salvó el Deportivo con el tiempo cumplido en un disparo de Julio Iglesias que se estrelló en la cruceta izquierda de Ángel de la Calzada, que sólo pudo acompañar la trayectoria del balón con la mirada. Como es habitual esta temporada, los de Galiano supieron sufrir en los minutos finales defendiéndose con orden para conservar la ventaja y sumar tres nuevos puntos que mantienen al equipo en la zona alta y como serio aspirante al ascenso directo.