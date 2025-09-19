Rosas blancas para la Virgen de la Merced

El Xerez CD, con la plantilla al completo, el cuerpo técnico y la directiva, ha visitado este viernes la Basílica de la Merced para realizar la ofrenda floral a la Patrona de Jerez, que desde hace unos días está montada en su paso para la salida procesional del próximo miércoles 24 de septiembre, día grande en la ciudad por la festividad de Nuestra Señora de La Merced.

El padre Felipe Ortuno ha recibido a la expedición azulina, a la que ha deseado suerte en la temporada que arrancó hace un par de semanas, que respeten las lesiones y que se obtengan los objetivos planteados por la entidad, con el ascenso a Primera RFEF como claro reto.

Josete y Adri Rodríguez, con el ramo de flores a la Virgen de la Merced.

El presidente azulino, Juan Luis Gil Zarzana, se ha dirigido a los asistentes al acto agradeciendo la hospitalidad de la comunidad mercedaria, que cada año abre sus puertas al club. Los capitanes Josete y Adri Rodríguez han sido los encargados de depositar ante las andas de la Santísima Virgen el ramo de rosas blancas con el que el Deportivo ha obsequiado a la Patrona de Jerez.