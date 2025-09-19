Diego Galiano: "Debemos ser más intensos sin balón"

El técnico del Xerez CD, Diego Galiano, ha comparecido en la rueda de prensa previa al desplazamiento de su equipo a Águilas, donde los xerecistas juegan este domingo en El Rubial a las 18:30 horas. Tras vencer y convencer ante el Antoniano sumando la primera victoria de la temporada y cerrando dudas, el Deportivo tiene ahora que demostrar que el buen juego no ha sido flor de un día, aunque le espera un rival "muy complicado, que sabe competir y que es uno de los aspirantes a estar arriba", ha señalado el entrenador guadalcacileño. Además, Galiano apunta que su equipo tiene muchos aspectos por mejorar, por ejemplo ser "más intenso sin balón".

Pregunta.Diego, en vísperas ya de un partido, ¿qué esperas del encuentro del domingo en Águilas?

Respuesta.Es un equipo que tiene muy buena plantilla, un equipo que sabe a lo que juega y un entrenador que conoce bastante bien la categoría. Sabemos que es un equipo de los aspirantes a estar arriba, que va a hacernos un partido muy difícil, pero ahí vamos nosotros con nuestras armas, nuestras virtudes y a intentar traernos los máximos puntos posibles.

P.¿La victoria del otro día frente a la Antoniano da un plus de tranquilidad después de un final de pretemporada y un comienzo con alguna duda?

R.Las pretemporadas están para hacerlas, no son para ganarlas, pero sí es cierto que veníamos de perder en el 90, que a nadie le gusta perder en el 90, en un campo donde no hicimos un juego muy vistoso, porque el equipo rival no te dejaba; las condiciones del campo tampoco te dejaban, pero competimos bien y se nos escapó al final. Y en el partido de Copa, creo que la segunda parte fue un partido donde no estuvimos acertados y ellos nos hicieron daño con poco. Al equipo en campos de contexto de césped artificial y reducidos le está costando algo más de lo normal. Esperemos seguir mejorando porque la línea que teníamos durante la pretemporada de rendimiento y de juego era buena y tuvo su continuidad el domingo pasado. El equipo tuvo el dominio del juego, tuvo ocasiones y sumamos los tres puntos. Tenemos que ir a por los partidos, tener protagonismo del juego, porque mis futbolistas lo requieren y pueden hacerlo. Estamos capacitados para ganar en cualquier campo.

P.Aunque todavía es pronto, parece que el Águilas sabe competir.

R.Sí, es un equipo muy competitivo, que tiene las ideas claras, que sabe a lo que juega y en su campo es muy peligroso, muy vertical. Esperemos estar bien plantados, hacer nuestras cosas bien e intentar traernos los máximos puntos posibles para acá.

P.Más allá del resultado del otro día frente al Antoniano, ¿qué te va pareciendo un poco ya tu equipo? ¿Lo ves que estás ya asimilando bien los conceptos que tú quieres?

R.Hay ciertas cosas que nos falta por mejorar. Busco que seamos también un poco más intensos sin balón y a partir de presión tras pérdida también intentar provocar errores para poder transitar. Estamos en la jornada dos, somos mucha gente nueva, hay que mejorar cosas, incluso a final de temporada siempre hay cosas que mejorar. La idea es seguir creciendo por semanas.

P.De la Calzada podrá jugar, buena noticia.

R.La imagen se ve claro que no hay contacto. Quizás ellos perdieron la ocasión de gol al tirarse porque la portería estaba vacía. Ángel tomó la decisión que tenía que tomar, el pase de Ismael se quedó corto y es fútbol, ha sido justo el Comité con lo que pasó, contento por contar con él.

P.¿Bajas?

R.Moi no creo que llegue, lleva desde el miércoles con fiebre alta, no ha venido a entrenar y no creo que venga mañana. Y Zelu ha entrenado toda la semana prácticamente, pero tiene una pequeña molestia y ahora va a hacerse unas pruebas, decidiremos en base a ellas.

P.Semana de entrenamientos en el Anexo de Chapín, Picadueñas, este sábado en Arcos...

R.Yo estoy estoy encantado con todo lo que sea poder entrenar en césped natural, para mí es la vida. Nos tenemos que desplazar un poco, pero el club está haciendo gestiones para poder entrenar todas las veces que podamos en césped natural, y yo por eso, encantado, y mis jugadores igual, lo agradecen. ¿Que tenemos que entrenar un poquito más tarde? No pasa nada, nos adaptamos, lo que queremos es entrenar en césped natural, que después las papas no las jugamos en ese tipo de contexto.

P.Fuera de casa, si se puede ganar, mucho mejor, pero por lo menos no perder, ¿no?

R.Yo creo que en un campo de fútbol hay que salir siempre a ganar, hay que salir a ganar, hay que salir con las ideas claras, lo que se quiere. Hay un equipo rival enfrente que también juega, que muerde, que hace sus cosas bien y nosotros tenemos que intentar superarle, cometer menos errores que ellos o estar más acertados que ellos, porque muchas veces hay partidos que hace ganas, donde tú no haces nada y otros como el del otro día, que creamos no sé cuántas ocasiones de gol y sólo metemos dos. Cada partido es un mundo, hay que leer bien el desarrollo del partido, estar con las ideas claras en el campo y exponer nuestras armas cuando nos toque.

P.Habéis ido a visitar a la Patrona. ¿Qué le pides?

R.Salud y que tengamos esa pizquita de suerte, que nos hace falta a todos los equipos, y nada, y que vea a mi equipo feliz. Lo que quiero es ver a mi equipo feliz entrenando, ver a mi equipo feliz compitiendo. Si mi equipo está feliz, la gente lo estará también.