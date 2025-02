Rubio, técnico del Cádiz Mirandilla: "Es un partido que todos quieren jugar"

El Cádiz Mirandilla, rival este domingo del Xerez CD, afronta el segundo de los partidos consecutivos en El Rosal después de empatar la pasada jornada contra el Juventud Torremolinos, equipo de la zona alta de la clasificación -es segundo- y que sólo pudo sumar un punto en su visita a la Ciudad Deportiva amarilla. Los cadistas, que pelean por engancharse al tren de la permanencia -están a seis de la salvación-, habían caído 5-0 en Estepona la semana anterior, su única derrota en los ocho últimos encuentros, y ahora se miden a un Xerez CD contra el que ya sumaron en la primera vuelta en Chapín.

En la rueda de prensa previa al encuentro, Francisco José Cordero 'Rubio', técnico amarillo, destaca la importancia del partido frente a los xerecistas: "Para nosotros todos los partidos son importantes y el siguiente es el más importante de la temporada. No podemos cambiar el discurso, no tenemos margen y, además, creo que es una forma de afrontar los partidos como se merece".

Sobre el Deportivo, apunta que "toca un derbi provincial, que creo que le gusta a todos los jugadores jugar, que los aficionados están más pendientes, pero para nosotros es el partido más importante, el siguiente, y así lo afrontamos en una semana que ha sido muy buena, que todo el mundo quiere jugar, que todo el mundo está deseoso de estar en el once, de estar en la convocatoria y eso es lo que nos gusta a nosotros. No nos acordamos de la gente que está lesionada ni de los que no pueden jugar porque todos están deseosos de dar el máximo. A los problemas, soluciones".

A su juicio, su equipo llega "con hambre, con ganas de hacer cosas porque creen que nos merecimos más con un equipo como el Torremolinos, así lo he sentido, así veo al equipo, veo a los jugadores, veo cada charla que tengo con alguno, que tienen ganas de más, que tienen ganas de dar un puñetazo en la mesa y dar el salto ya de de salir de esa zona baja. Sabemos que esto es muy difícil, que tenemos un reto muy muy grande por delante y darle normalidad a lo que ocurra, simplemente competir como lo estamos haciendo y seguir disfrutando de esa imagen que dan en la mayoría de los partidos con ese obstáculo que tuvimos en Estepona".