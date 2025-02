Checa: "Tenemos que ganar tres partidos cuanto antes para lograr la permanencia"

José Carlos Romero 'Checa', técnico del Xerez CD, ha analizado la actualidad de su equipo, que este domingo visita al Cádiz Mirandilla -un rival al que nunca ha ganado- en El Rosal. El entrenador sevillano valora el salto que ha dado el filial amarillo tras la llegada de Francisco Cordero 'Rubio', pero también rompe una lanza en favor de sus jugadores: "Ellos llevan una derrota en las últimas ocho jornadas y nosotros dos en las últimas diez". Además, ha confirmado que Joel entrará en la convocatoria y ha elogiado a Juan Pedro Ramos, que se sentará en el banquillo por su sanción.

Pregunta.¿Qué partido espera en El Rosal?

Respuesta.Un partido complicado sobre todo viendo la mejora del Cádiz. Hicieron una apuesta por gente joven, por gente con muchísima proyección y es verdad que les costó, pero con el paso de las jornadas esos jugadores van cogiendo experiencia y se nota la calidad que tienen. Nos vamos a encontrar un partido difícil ante un rival que desde que está el entrenador nuevo tiene unos números impresionantes, sólo ha perdido un partido de los últimos ocho. Nos centramos en nosotros sabiendo que vamos a tebner que ser el mejor Xerez.

P.Es hora de acabar con la racha negativa.

R.Estamos viendo lo difícil que es ganar, esta categoría es muy complicada y cuesta mucho encadenar victorias. Estamos haciendo cosas para no merecer perder, después de verlo (se refiere al aprtido contra el Antoniano) fuimos ampliamente superiores, sobre todo en la segunda parte, y creo que fuimos demasiado débiles en el área nuestra. Hemos trabajado para mejorar las cosas que hicimos mal. El Cádiz lleva un gran racha y sólo ha perdido un partido de los últimos ocho, pero la nuestra también es impresionante con dos derrotas en las últimas diez.

P.Ha tenido ocasión de ver la jugada en la que pitan falta de Taufek cuando se marchaba solo y a renglón seguido llega el 1-2 del Antoniano y su expulsión. ¿Cómo lo valora?

R.Está claro que si el árbitro deja esa jugada yo no estaría expulsado y estaríamos hablando de otra cosa. Son cosas que pasan y no dependen de nosotros. Teníamos que estar preparados para defender esa jugada y está claro que yo me tendría que haber callado y no haber protestado esa jugada. Lo que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros, todos vimos esa jugada, todos saben lo que pienso y lo que piensa la gente, que no es falta, pero al final es muy difícil ser árbitro y tenemos que ayudarlos y sobre todo hacer más cosas para ganar y no poner excusas. Tenemos que ser el Xerez de la segunda parte, dominador, que lleva el balón de un sitio a otro haciendo daño y ser el Xerez fuerte en las áreas.

P.¿Está Joel ya para jugar?

R.Vino de un equipo de Segunda RFEF de otro grupo y de una inactividad de un mes, esta semana ha ido entrando, desde el principio con el grupo y si todo sigue así tiene posibilidades de ir convocado y ya veremos qué decido el domingo.

P.La racha del Mirandilla es buena, pero la del Xerez CD a domicilio también. No pierde desde San Fernando.

R.Ellos llevan una derrota en los últimos ocho, nosotros dos en los últimos diez o tres en los últimos 13, es una racha impresionante, lo que pasa es que no valoramos a los rivales. Estos jugadores es normal que puedan fallar porque los rivales también hacen las cosas bien. Lo que estamos haciendo es impresionante y no sólo por los jugadores, sino por lo que se está creando a nivel de club, de afición, creo que todos estamos creciendo y todos estamos unidos, que es clave para conseguir los objetivos. Sabemos que tenemos que ganar cuanto antes tres partidos para lograr la permanencia tranquilamente y ya pensaremos en otras cosas. Nos enfrentamos a un rival que tiene como objetivo promocionar a jugadores para el primer equipo, el nuestro es la permanencia sí o sí. Cada vez la tenemos más cerca.

P.¿Por qué se está mostrando más fiable el equipo fuera que en Chapín?

R.No es que sea todo culpa de mi equipo, tenemos que ver los rivales con los que hemos perdido en casa han conseguido muchísimos puntos caso de La Unión y Antoniano. Hay que valorar a los rivales. Es cierto que contra La Unión no fue nuestro mejor partido, nos concedieron muy poco, pero el otro día el resultado es totalmente injusto porque siendo un gran equipo el Antoniano, que condede poco, le generamos ocasiones para un resultado favorable. Fueron más fuertes en las áreas y se llevaron el triunfo de forma merecida pero por errores nuestros.

P.¿Y cómo valora que hayan caído 11 entrenadores y que sólo mantengan el cargo los que tienen situados a sus equipos entre los siete primeros?

R.En el fútbol siempre se corta todo por el mismo sitio y lo sabemos, lo que mandan son los resultados, la gente quiere resultados y tengo suerte de que aquí ha habido tranquilidad. También los resultados han existido. El año pasado vine con el único objetivo de ser primero, lo dije en mi primera rueda de prensa, y lo conseguí gracias al grupo de jugadores, al apoyo de la afición y del club, logramos un ascenso histórico. Este año el reto era la permanencia, mantuvimos la base del año pasado y nos reforzamos con gente con experiencia y hambre y que nos han ayudado muchísimo como Josete, Iago… mantuvimos a Isma... me hubiera gustado que estuviera Migue García y Del Río, a los que echamos de menos, y después apostamos por gente joven, inexperta en la categoría, muchos ni habían debutado, lo teníamos claro y los números están ahí. Esto va por resultados, la permanencia la tenemos cerca y estoy muy tranquilo porque estoy rodeado de un gran grupo de jugadores, pero no es fácil lo que están haciendo. Tampoco es fácil como club lo que se hizo el año pasado, traer un entrenador inexperto y darle un proyecto como el que se me dio; está claro que anteriores proyectos fueron iguales o mejores, pero el que lo conseguí fui yo. Y también quiero valorar al cuerpo técnico, Juan Pedro, Sergio Castaño este año, y Fran Corrales, hacen que todo sea más fácil. A la pregunta de que no haya caído, es gracias a todo ese cúmulo, la suerte de estar rodeado de esta gente.

P.Juan Pedro se sentará en el banquillo las dos próximas jornadas. La otra vez que lo tuvo que hacer, victorias contra Don Benito y Villanovense.

R.Siempre lo he dicho, estoy orgulloso de tenerlo en mi cuerpo técnico, sabemos cada uno nuestro rol, soy la cabeza visible pero no soy el más importante y así se lo hago saber a ellos porque estoy rodeado de gente que sabe más que yo y me gusta aprender de ellos. Estoy seguro de que Juan Pedro logrará lo mismo que hizo en Don Benito y además se lo merece porque es un gran trabajador, un gran compañero, un tío que le duele el club, que llebva quí muchísimo tiempo y orgulloso de llevar este escudo. Tengo la suerte de eastar todos los días con él.