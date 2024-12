Sergio López: "La victoria nos da un impulso para llegar al derbi con buenas sensaciones"

El Xerez CD brindó a su afición una victoria en el Pedro Garrido frente al Villanovense, tres puntos que colocan al equipo de José Carlos Romero 'Checa' en la séptima plaza empatado a puntos con la Deportiva Minera y a uno del Antoniano, en puesto de play-off de ascenso, y con siete de ventaja sobre el descenso.

Tras el encuentro, compareció en rueda de prensa Sergio López, extremo derecho azulino que debido a las bajas de Ricky y Del Río ha actuado en un par de partidos -en Copa contra el Ceuta y frente a la Balona- como lateral izquierdo. El futbolista sevillano ha sido titular esta temporada en cuatro partidos -Juventud Torremolinos, Orihuela, Balona y Don Benito- y ha saltado desde el banquillo en otras ocho ocasiones.

A sus 22 años, está en pleno proceso de aprendizaje y no desdeña jugar en otras posiciones porque "eso al final te hace mejor futbolista, siempre que sea sumar minutos estoy disponible para dar el máximo, me acoplo donde sea, sí es verdad que me gusta jugar más cerca del área rival, pero me adapto. Nunca había jugado como lateral izquierdo, en mi primer año senior sí como mediapunta cerca del delantero, pero defensivamente nunca. La experiencia cuesta la primera vez, pero me vi personalmente bien, sé que se puede mejorar, pero creo que estuve correcto y jugar en otras posiciones te hace mejor futbolista, yo estoy disponible para jugar hasta de portero si hace falta".

Con respecto al triunfo frente al Villanovense, señalaba que "estamos muy contentos porque todo lo que sea sumar de tres y en nuestro campo es felicidad, así que ahora vamos a celebrarlo. Últimamente nos está costando que el balón entre, pero hemos tenido muchísimas más ocasiones que el rival y al final tenía que caer para nuestro lado. Lo tenemos que seguir intentando para que entre". El Deportivo comienza ya a preparar la semana del derbi contra el Xerez DFC -domingo 17 horas en Chapín- y Sergio comenta que "esta victoria nos da un impulso para llegar el partido con otras sensaciones". Del partido confiesa que "me han contado poco, pero sé que es diferente, sabemos que hace mucha ilusión jugarlo y esperamos unas 10.000 personas y eso es ilusionante".

El Xerez CD se ha colocado séptimo a un punto del play-off de ascenso y el extremo apunta que "aunque no soy mucho de mirar la clasificación, cuando ganas lo haces, más si son dos victorias seguidas. La categoría es así, ganas dos partidos y estás metido arriba y pierdes dos y estás abajo; levantas el pie y te comen, hay que estar siempre con el pie en el acelerador". Apunta que "el entrenador nos tiene a todos enchufados" y a falta de dos jornadas para acabar la primera vuelta da "una nota alta al equipo, muy buena nota, estamos cerca de entrar en play-off y creo que incluso podríamos estar más arriba si la pelota hubiera entrado en algún que otro partido". Y en cuanto a su valoración personal, dice que "personalmente, me gustaría ayudar al equipo con más participación en el gol, sé que es difícil, es mi primer año en Segunda RFEF, pero sé que lo puedo hacer".