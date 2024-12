Un gol de Armengol le da los tres puntos al Xerez CD ante el Villanovense (1-0)

Armengol no pudo batir a José Andrés en esta ocasión.

El Xerez CD tenía que ganar sin excusas al Villanovense, un rival en descenso, y lo ha logrado este domingo en el Pedro Garrido gracias a un tanto de Armengol en la segunda mitad. El cuadro azulino suma la segunda victoria consecutiva tras doblegar hace una semana al Don Benito y afrontará el derbi contra el Xerez DFC en buena dinámica: seis puntos de seis posibles y dos porterías seguidas a cero.

Los de José Carlos Romero Checa han tenido que trabajarse mucho el triunfo ante un adversario que apenas ha inquietado la portería de Isma Gil, pero con un marcador tan corto cualquier error se puede pagar caro, llegándose hasta el final del encuentro con la incertidumbre. Sin ser un partido brillante, los azulinos se han mostrado sólidos, Adolfo y Josete ha cuajado un gran encuentro, al igual que Paco Torres en el lateral; David García ha llevado la manija bien acompañado por Adri y Armengol ha sido una pesadilla para la defensa extremeña.

Adolfo, principal novedad

La gran novedad en el once de Checa ha sido el regreso de Adolfo al centro de la defensa acompañando a Josete en la zaga por la inoportuna gastroenteritis de Geovanni. El central se había perdido los dos últimos partidos por unas molestias en la rodilla izquierda, se incorporó al grupo esta semana y el sábado se probó para ver si estaba para jugar de inicio. El técnico sevillano ha apostado por Ricky en el lateral izquierdo -con todo el carril para él- debido a la baja de Del Río, de nuevo con problemas musculares, mientras que en el centro del campo ha vuelto David García, pero no se ha caído del once Adri y sí Ulloa. Armengol ha partido por la banda derecha y Misffut como volante izquierdo, con Diego en punta, mientras que el banquillo, salvo Santos y Ramón Garcia, todos eran jugadores de ataque: Sergio López, Adri Valiente, Santisteban, Nané y Ulloa.

Armengol al larguero

Tras unos primeros minutos de tanteo, el Deportivo gozó de una doble oportunidad en las botas de Armengol. El atacante azulino enganchaba un rechace después de un saque de banda puesto en largo por Paco Torres y el disparo lo repelía el larguero, el balón le caía de nuevo al guineano y su remate duro y seco lo sacaba el meta visitante cuando la grada ya cantaba el primero de la mañana.

Adolfo ha reaparecido en el centro de la defensa. / Vanesa Lobo

Respondió de inmediato el Villanovense en una jugada de Abreu, el jugador sin duda de más calidad del club extremeño. El atacante se apoyó en Ruyman, que se la devolvió de espuela y el lanzamiento del onubense buscó la escuadra izquierda de Isma, teniendo que meter la mano derecha el portero azulino para despejar a saque de esquina.

De un saque de banda casi pegado al córner de la banda de Tribuna nació una contra extremeña que a punto estuvo de costarle un disgusto al Xerez CD. Paco Torres puso el balón en el corazón del área, repelió la defensa y la pelota le cayó a Benji, cogiendo el esférico casi en su área, se recorría todo el campo y casi pisando el área xerecista se sacaba un disparo que Isma 'desviaba con la mirada'.

Aprieta el XCD

Se acercó de nuevo con peligro el Xerez CD en una acción a balón parado. David García botaba una falta unos metros más allá del banquillo local y tras una melé impresionante, Adolfo acertaba a rematar a puerta, pero muy centrado, atrapando sin mayores problemas José Andrés. Un magnífico saque en largo de Isma Gil lo peleó Armengol, ganándole la partida al meta visitante, pero su posterior remate, en posición complicada, lo enviaba fuera. Juan Pedro mandaba calentar a Santisteban, Ulloa y Nané a diez minutos del descanso y aunque los xerecistas lo siguieron intentando, faltaba claridad arriba para desnivelar un partido que llegaba al ecuador con el cero a cero inicial.

Doble cambio

Nané y Ulloa ingresaron de inicio en la segunda mitad por Diego y Reina, en busca de más profundidad y mordiente arriba y nada más reanudarse un centro del mediocampista lo sacaba José Andrés, dejando el balón al borde del área, desde donde el punta hacía palanca con la zurda y de media volea disparaba por encima del larguero.

Diego, que sólo jugó los primeros 45 minutos, lucha por el balón junto a Brunet. / Vanesa Lobo

Transcurrido el primer cuarto de hora de la segunda mitad, ni el Xerez CD encontraba la forma de abrir la lata ni el Villanovense sufría en exceso ante un Deportivo al que le cuesta un mundo hacer goles esta temporada. Armengol, en una jugada por la derecha estuvo lento y eligió mal, ya que tenía pase por delante a Misffut y Nané con ventaja sobre los centrales, pero el atacante contemporizó y la oportunidad se esfumaba.

ArmenGOL

El Deportivo por fin encontró premio a su insistencia a los 65 minutos cuando Armengol abría el camino de la victoria. El tanto llegó en una jugada de estrategia en una falta que David García botaba unos cuantos metros por delante de la línea divisoria. El mediocentro colocó el balón en el pico del área, allí Adri metió la cabeza y en el punto de penalti Armengo con la derecha ajustaba al palo de José Andrés, que sólo pudo acompañar la trayectoria del balón con la mirada.

El Xerez CD quería más y Juan Pedro movió el banquillo para dar entrada a Santisteban, el máximo goleador de los azulinos junto con Nané, situándolo en punta, mientras que el delantero pasó a la banda izquierda. Pero el sino de este Xerez CD es sufrir y con 20 minutos por delante tenía que emplearse a fondo en tareas defensivas si quería sumar los tres puntos. Tras un saque de esquina, la pelota le caía a Benji, cuyo disparo, que iba a puerta, lo desviaba Nané metiendo la bota derecha. Eran los peores minutos del Deportivo ante un cuadro extremeño que se lanzaba en busca del empate.

El colegiado advierte a Juan Pedro en un lance del partido. / Vanesa Lobo

Los de Alberto Cifuentes tenían que arriesgar y comenzaban a dejar huecos en defensa, propicios para que el Deportivo montara alguna contra que sentenciase el choque. Casi llega Santisteban a un balón muy bueno que le puso Nané por delante de la defensa. La tuvo Armengol -de los mejores del Xerez CD este domingo- tras recibir un gran pase de Nané, pero tras perfilarse su disparo con la derecha lo salvaba José Andrés. Fue la última acción del guineano, que fue instantes después sustituido llevándose la gran ovación de la mañana. En el descuento, el colegiado anuló un tanto a Santisteban por fuera de juego tras recibir de Nane. Muy dudoso.