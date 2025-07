Zelu: "Llegar al Xerez es un sueño que por fin hago realidad"

José Luis García Pérez 'Zelu' está llamado a ser uno de los jugadores que tiren del carro esta temporada en el Xerez CD. El extremo jerezano, que se desenvuelve en la izquierda a pierna cambiada aunque también puede jugar en la derecha e incluso en la mediapunta, ha sido presentado este jueves en la sede del club. Miguel Ángel Gutiérrez 'Gallo', director deportivo de la entidad, apuntaba que "para mí un día muy muy especial porque aquí tengo a mi amigo, aparte de futbolista, Zelu, un futbolista que para mí es de otra categoría, un futbolista espectacular, un sueño después de varios años, varias intentonas, y obviamente estábamos en categoría donde no podíamos optar a que viniese, pero este año se ha decidido venir aquí porque el proyecto le gusta y se ve con ganas y con fuerzas de llevarnos a otras categorías más altas".

Futbolísticamente, "me parece un jugador que nos va a dar, aparte de dentro del campo, mucho fuera porque me parece un líder, un chaval que ayuda a los compañeros, que su predisposición a ayudar al grupo es total y después deportivamente ya lo conocéis, los números que tiene, de dónde viene, ha jugado en Segunda División. Le deseamos toda la suerte del mundo y sobre todo que, si le respetan las lecciones, nos va a dar muchísimo y no tengo duda de que vamos a pasar un año bonito con él", reflejaba el director deportivo.

Zelu agradecía la confianza depositada en él y comentaba que "Gallo sabe que tenemos una relación especial, no desde ahora, sino desde hace muchos años. Por circunstancias, como ha contado, nunca en estos años atrás se ha podido dar, pero yo creo que este año, desde incluso antes de acabar la temporada había un ambiente que se palpaba, la predisposición del club y personalmente de él y la mía lo ha posibilitado y el 19 o 20 de junio ya estaba todo cerrado. Tenía muchísimas ganas de venir, el proyecto me encanta y vengo con mucha ilusión de poder por lo menos llevar al club a donde se merece".

El atacante afirmaba igualmente que llegar al Deportivo "lo es todo, yo he ido a Chapin desde chico y es verdad que después tuve que coger la maleta e irme a otro lado por las circunstancias, pero siempre he sido fiel seguidor y para mí es algo especial, algo que he soñado durante muchos años y que este año por fin he podido hacerlo realidad". Ni siquiera pensó en que bajaba de categoría porque "me apetecía venir al Xerez independientemente de la categoría y no he valorado ni la categoría, ni nada, incluso ha sido más personal, creo que es algo, como Gallo sabe, que ha sido algo mutuo y las ganas estaban ahí".

En cuanto al objetivo, pelear por el ascenso, explicaba que "veo entrenar al equipo, es súper competitivo, y el míster nos pide mucha exigencia y creo que vamos por el buen camino. No me gusta poner objetivos pero tampoco me gusta quitarlos, al final yo vengo aquí con el objetivo de mirar hacia arriba, nunca miro hacia abajo y evidentemente todo lo que esté en nuestra mano lo vamos a poner en el ascenso".

Y por último, refiriéndose al grupo, señalaba que "sabemos todos que es el grupo más competitivo que hay en España, por así decirlo, pero bueno, al final nosotros nos tenemos que centrar en nosotros, en hacer nuestro trabajo, en lo que nos pide el míster y a partir de ahí ir sumando puntos, que es lo importante".