"Con Zequi y Chuma aspiramos a lo máximo"

Miguel Ángel Gutiérrez 'Gallo', director deportivo del Xerez CD, ha hecho balance del mercado de invierno del equipo aziulino, que se ha saldado con pocas incorporaciones: las de Marcos Alconchel en sustitución de Santos en la portería, y dos de mucha y contrastada calidad: Zequi Díaz y Chuma.

El consejero azulino quiso en primer lugar agradecer a Chuma la apuesta por el Xerez CD porque para nosotros "a veces racionalmente veíamos imposible que viniera, pero siempre estaba en nuestras conversaciones. Hace seis años nos demostró que era un futbolista de nivel, a lo cual me remito. Después metió 16 goles en segunda RFEF y a partir de ahí subió a Primera y ha estado en Polonia, donde el año pasado dio buenos resultados, subiendo a Segunda División. Este año, por diferentes cosas, el chaval no ha podido estar en su nivel, pero lo que sí quiero recalcar es apreciar el esfuerzo que ha hecho por venir. Agradecérselo de todo corazón a él, a su padre, porque su padre también ha sido una pieza fundamental para que él viniera aquí".

Con respecto al mercado, apuntaba que "estábamos muy contentos con el plantel que teníamos, pero obviamente nunca me cerraba a traer jugadores que nos pudieran sumar. Y en el caso de Zequi y Chumas son dos jugadores que sus números y sus trayectorias hablan por sí solas. No tengo dudas de que van a funcionar. Y después, bueno, obviamente esto es fútbol. Contento con el mercado".

Entre Zequi y Chuma sumaron 31 goles la última temporada que jugaron en Segunda RFEF y ante eso, Gallo apuntaba que "si nos dan la mitad de lo que hicieron, el objetivo va a estar cerca. Nosotros aspiramos a lo máximo. Es verdad que hay planteles que por dinero van mucho más allá que nosotros. El Águilas ha firmado a seis o siete jugadores. Pero yo estoy confiante en mi gente".