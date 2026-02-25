Zequi Díaz entrena sin contratiempos y Charaf se prueba

El Xerez CD ha regresado a los entrenamientos este miércoles para comenzar a preparar el encuentro del próximo domingo en Chapín frente al Yeclano, el primero de los dos seguidos que tienen los azulinos en casa y que están obligados a sacar adelante para que no comience a escaparse el play-off de ascenso después de caer a la sexta plaza tras perder en Llano del Beal frente a la Deportiva Minera.

La plantilla azulina ha vuelto a pisar el campo Pedro Garrido -ya lo hizo el lunes en una suave sesión- tras un par de meses teniendo que trabajar en Picadueñas o Costa Ballena debido a la resiembra de un campo que presenta un buen aspecto aunque ahora ha surgido un nuevo problema: al técnico le han comunicado que no se puede regar con agua de pozo, por lo que de no mediar remedio el césped cogerá un tono pajizo en pocos días.

En cuanto al entreno, ha sido intenso y por momentos con Diego Galiano corrigiendo con vehemencia posiciones a sus futbolistas. Los resultados deportivos no son los mejores en las últimas semanas y hay una calma tensa en al ambiente que se ha podido palpar. Y es que la responsabilidad es enorme para un Xerez CD que no puede permitirse el lujo de no estar entre los cinco primeros.

Zequi Díaz ha sido la nota positiva del entrenamiento, con el sanluqueño trabajando al mismo ritmo que sus compañeros y estando apto para el choque del domingo ante los murcianos. También se ha probado Charaf, al que aún le queda como mínimo una semana más. Su objetivo es llegar a tiempo para el partido frente al Recreativo de Huelva. Por su parte, Ismael se ha estado tratabndo de unas molestias, aunque se ha reincorporado para realizar la última parte del entreno.