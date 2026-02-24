Xerez CD, un mes de febrero para olvidar

El Xerez CD cerraba hace unos días en Llano del Beal un mes de febrero para olvidar. El equipo de Diego Galiano atraviesa uno de los peores momentos de la temporada y se ha caído del play-off de ascenso once jornadas después tras desperdiciar varias oportunidades en las que incluso pudo colocarse al frente de la clasificación. Ahora, los azulinos son sextos con 39 puntos, posición que pueden perder si el Extremadura gana el aplazado que tiene con el Melilla, y se han situado a seis puntos del Águilas, un líder que además recupera este miércoles el partido que tiene pendiente con el Recreativo de Huelva.

Los azulinos suman tres jornadas sin vencer y pasan por un mal momento, similar al que ya tuvieron a principios de temporada, cuando también enlazaron tres encuentros sin ganar entre las jornadas tres y cinco. Por entonces, los xerecistas habían arrancado la campaña con derrota en Puente Genil y victoria en Chapín frente al Antoniano, siguiéndole una serie de tres duelos con dos empates a domicilio frente Águilas y Melilla y la derrota en casa frente al Estepona. La racha se rompía en Chapín superando por la mínima al Almería B y enlanzando cuatro victorias y un empate en las siguientes jornadas: triunfos en Huelva y Totana y en Chapín ante la Minera y empate en Linares.

Ahora, la 'crisis' de resultados viene acompañada por una falta de ideas en ataque preocupante. El equipo apenas generó ocasiones en sus dos últimos compromisos frente a Linares Deportivo y Deportiva Minera, en Estepona tampoco estuvo fino en las pocas de las que dispuso; el triunfo frente al Melilla respondió al mismo patrón que se viene repitiendo cada 15 días en Chapín: un gol y a defender el marcador; y en Lebrija hubo descalabro en un compromismo que, en palabras de Galiano, "no se supo competir".

Así las cosas, el Deportivo ha protagonizado un mes de febrero auténticamente para olvidar con dos empates frente a Estepona (0-0) y Linares (1-1) y la derrota en Llano del Beal. La única alegría para la hinchada azulina fue el 1 de febrero contra el Melilla (1-0), después del varapalo de Lebrija y el anterior empate en casa ante el Águilas: son 6 puntos de los últimos 18 posibles en los que el equipo ha anotado 5 goles y encajado 6.

Y aunque necesiten tiempo, los dos refuerzos del mercado invernal están por debajo de lo que se espera de ellos. Zequi Díaz debutó con gol en Lebrija, pero se retiró tocado en la segunda parte, no fue titular ni ante el Melilla ni frente al Estepona y se tuvo que retirar antes de que acabara la primera parte en el duelo contra el Linares, causando baja en tierras murcianas este pasado fin de semana. Por su parte, Chuma ya advertía que llegaba corto de ritmo tras estar un mes sin jugar en su anterior equipo. Tuvo un buen debut en Estepona, pero ante el Linares apenas le llegaron balones y en Llano del Beal jugó con gripe, según explicó Galiano en la rueda de prensa posterior al encuentro, y sólo jugó la primera mitad.

Dies jornadas clave

El Deportivo afronta el último tramo de la competición -restan diez jornadas- con dudas, pero está obligado a levantarse para no echar por tierra un proyecto que pasa inexorablemente por conseguir al menos la clasificación para el play-off de ascenso. Los azulinos tienen ahora dos partidos consecutivos en Chapín: Yeclano y Recreativo de Huelva. Los onubenses están lanzados y suman nueve partidos sin perder, mientras que el cuadro murciano está en tierra de nadie con 33 puntos, a la misma distancia de la quinta plaza que del descenso.

De estos diez partidos, el XCD jugará además siete en Chapín, seis como local y el de visitante en el derbi frente al Xerez DFC. La consecución del objetivo pasa por el Estadio, por donde tienen que pasar además La Unión Atlético, Puente Genil, Extremadura y, en la última jornada, UCAM Murcia. A domicilio, el Deportivo tiene las salidas a casa del colista, Atlético Malagueño; Real Jaén y Lorca, además del derbi en la penúltima jornada de liga, que al igual que la temporada pasada será en horario unificado coincidiendo con el Gran Premio de España de MotoGP.