Josete, baja en el Xerez CD ante el Yeclano por sanción

El Xerez CD comienza a preparar a partir de este miércoles el encuentro del próximo domingo contra el Yeclano. El equipo, tras descansar el martes, vuelve al trabajo pensando ya en un partido que no se puede escapar después de enlazar por segunda vez esta temporada tres encuentros sin ganr que han descabalgado del play-off de ascenso a los de Diego Galiano. Todo lo que no sea ganar en el primero de los dos choques seguidos en Chapín -el siguiente es el domingo 8 de marzo frente al Recreativo de Huelva- significaría dar un nuevo paso atrás en las aspiraciones de ascenso.

De esta forma, la plantilla regresa a los entrenamientos este miércoles y lo hace en el Estadio Pedro Garrido, campo que tras dos resiembras este curso presenta ya un buen aspecto. Los xerecistas se han ejercitado durante casi los dos últimos meses entre Picadueñas y Costa Ballena, sin poder pisar la instalación de la avenida Blas Infante. Es de esperar que el césped aguante hasta final de temporada, tanto para los entrenos del equipo de Diego Galiano como para los partidos que allí disputa como local el Jerez Industrial.

En cuanto al choque del domingo frente al Yeclano, Diego Galiano está pendiente de la evolución de Zequi Díaz, que se perdió el encuentro contra la Deportiva Minera por el golpe que sufrió siete días antes contra el Libnares Deportivo. Si no hay contratiempos, el sanluqueño estará disponible y será la única pieza que recupere el técnico de los lesionados, ya que Jaime López pasará el próximo martes 3 de marzo por el quirófano y ha dicho adiós a la temporada; mientras que Charaf sigue con su proceso de recuperación y aún es pronto para que reaparezca.

Además, el Deportivo contará con el alta de Guille Campos, quien se perdió el partido en Llano del Beal por cinco amarillas y cae por este mismo motivo Josete Malagón. De esta forma, lo normal será ver a Guille en el centro de la defensa junto a Moisés, mientras que Chacartegui se espera que esté en el lateral izquierdo. Una de la novedades podría ser la vuelta de Ricky al derecho. También parece probable la vuelta de Mati Castillo al once inicial y lo que no está tan claro es que Galiano repita con Chuma y Nané arriba.