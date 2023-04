Abel Gómez: "El Xerez tiene pocas balas para salvarse y nos va a apretar"

Abel Gómez, técnico del Recreativo de Huelva, rival este domingo del Xerez DFC, ha señalado que el conjunto azulino llega al Nuevo Colombino muy necesitado de puntos y advierte de que "es un equipo muy competitivo que llega con la moral alta" tras dos victorias consecutivas.

El entrenador sevillano tiene al Recre segundo en la tabla, pero no le ha podido pelear el ascenso directo a un Antequera "que está batiendo récords", una circunstancia que muchos aficionados no pasan por alto, como tampoco el mal juego del equipo onubense: "Entiendo que por momentos el juego no ha sido todo lo bueno que queremos, pero estamos aquí para lograr un objetivo, tenemos 52 puntos y hay que morir hasta el final porque estamos aquí para sacar al club de una categoría en la que pensamos que no debería estar. Nos hemos bajado al barro para sacar al equipo de esta situación y en eso trabajamos, con dificultades, unas se conocen y otras no, y por eso lo que estamos dentro le damos valor a muchas cosas", apuntó el entrenador del Recre.

Los onubenses suman seis jornadas sin perder -tres empates y tres victorias-, pero la igualada sin goles en casa del Sevilla Atlético dejó un mal sabor de boca, sobre todo porque a los recreativistas les tocó más defender que atacar, una faceta en la que Abel Gómez cree que "tenemos que mejorar, a nivel defensivo estuvimos bastante serios, pero nos faltó tener posesiones más largas y jugar más sencillo".

Con respecto al Xerez DFC, comenta que "se juegan muchísimo porque de no ganar se les complicaría mucho la cosa. Es un equipo muy competitivo, llega de dos resultados positivos y con el ánimo alto. Tienen pocas balas para salvarse y nos van a apretar".