Todos convocados para la batalla del Nuevo Colombino

El Xerez DFC afronta este domingo a las 18:00 horas una nueva final en su carrera por eludir el descenso a Tercera RFEF. El conjunto azulino visita por primera vez el Nuevo Colombino para enfrentarse al Recreativo de Huelva, ya clasificado para disputar el play-off de ascenso y que ahora quiere asegurar la segunda plaza.

Pero sin duda el equipo que acude al choque con más necesidad es el Xerez DFC, que tras sus dos victorias consecutivas ante Cartagena B y Mar Menor ha reducido considerablemente la distancia con los puestos de permanencia, pasando de 8 a estar a 4 (y a 3 del play-out).

El duelo en el Nuevo Colombino es vital para los azulinos y dada la importancia del encuentro, Romerito ha citado a todos los disponibles aprovechando también que el desplazamiento a la capital onubense es relativamente corto y cómodo. Igualmente, viajan con el equipo los canteranos Samu, Álvaro y Juanma Vargas y es alta Rafa Parejo tras cumplir el partido de sanción la pasada semana.

De esta forma, los únicos que se pierden el encuentro son Lolo Garrido, sancionado con un partido tras la doble amarilla que vio contra el Mar Menor, y el meta sevillano Antonio Miguel, que esta semana ha conocido que además del esguince en el tobillo izquierdo tiene el ligamento dañado y se pierde lo que resta de temporada.

En cuanto al once inicial con el que saldrá el Xerez DFC al campo del Decano podría haber alguna novedad como la vuelta de Parejo al centro del campo, lo que implicaría que Álvaro retrasara su posición al centro de la defensa aunque Ramón Verdú no descartó en la rueda de prensa de este viernes -Romerito no la pudo dar por una indisposición- que de inicio juegue el mismo equipo que comenzó el partido contra el Mar Menor.