Abel Segovia, entrenador del Antequera, no se fía del XDFC

Abel Segovia, entrenador del Antequera, espera lo mejor de su equipo este domingo en Chapín frente al Xerez DFC tras el revés de la pasada jornada ante el Sevilla Atlético, que se ha convertido en el primer equipo que se ha llevado los tres puntos de El Maulí.

El sevillano explica que la derrota fue "un golpe de realidad que nos puede venir hasta bien, en momentos puntuales, no en general, hubo relajación, nos desconectamos y todo penaliza. No puedes estar ganando, ganando y ganando siempre porque la motivación no es la misma. Deben tener claro que le sacamos diecisiete puntos al segundo, pero aquí no hay nada hecho".

No se fía del Xerez DFC y ante los azulinos espera un partido "duro, contra un conjunto de la zona de abajo, que necesita ganar como sea. Es una final para ellos y tenemos que tener personalidad, ser nosotros, salir igual que salimos a todos los campos, a hacernos con la pelota y a hacer las cosas que hacemos siempre. Nos van a apretar especialmente en los primeros quince o veinte minutos y juegan ante su gente, pero si somos capaces de mostrar nuestra identidad lo tendrán más complicado. Hay que jugar también con su ansiedad, ellos no pueden perder más puntos en casa".

Hace un par de jornadas, el Antequera visitó al Recre en el Colombino, un campo grande y con mucho público en las gradas. Segovia cree que el "ambiente no será parecido. No es lo mismo jugar ante un rival que lucha por acercarse al primer puesto que ante otro que pelea por descender. El partido será bonito, en un campo bonito, nos hemos ganado el derecho de disfrutar en un escenario tan importante como Chapín, a los futbolistas les pone jugar en un campo así".

El Xerez DFC ha firmado esta semana como director deportivo a Edu Espada, uno de los responsables de su llegada al Antequera, y cree que "el club contrata a un gran profesional, que además es amigo mío. Le deseo toda la suerte del mundo, pero a partir del lunes".