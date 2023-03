Que viene el coco

Tras la debacle en El Rosal contra el Cádiz Mirandilla, el Xerez DFC recibe este domingo al líder de la categoría (Chapín, 18:00 horas), un Antequera que llegará herido al Municipal jerezano después de sufrir la segunda derrota de la temporada -la primera en su estadio- contra el Sevilla Atlético, un resultado (0-2) sorprendente a todas luces, ya que los hispalenses ocupan zona de descenso. Para colmo, ese triunfo ha colocado al conjunto nervionense a un punto de los xerecistas, que siguen en descenso y ahora a 4 de la permanencia.

El tropiezo del fin de semana no empaña la magnífica temporada que está realizando el Antequera, líder sólido y comodísimo en la tabla, ya que no ha encontrado oposición esta temporada. El Recreativo, llamado a ser el máximo favorito al ascenso directo, no ha podido seguir el ritmo de los malagueños, que hace dos semanas asaltaron el Nuevo Colombino para poder una distancia de 18 puntos con respecto a los onubenses, segundos en la tabla. Esa distancia es ahora de 17 unidades debido a la derrota ante el Sevilla Atlético y al decepcionante empate de los recreativistas en El Ejido.

De esta forma, con diez partidos aún por delante, los antequeranos poco menos que cuentan las jornadas para celebrar el ascenso a Primera RFEF, un objetivo que a principios de temporada se veía lejano pero que jornada a jornada se ha ido labrando.

Números de escándalo

Los guarismos del Antequera son incontestables: ha sumado el mismo número de puntos en casa que a domicilio (29), es el equipo máximo goleador de la categoría (46, el segundo es el UCAM Murcia con 34) y el menos goleado (17). Ha sido líder en 21 de las 24 jornadas disputadas hasta el momento y no se ha bajado del liderato desde la quinta jornada (20 jornadas seguidas).

Sus números a domicilio asustan: 9 victorias, 2 empates y una única derrota en Vélez a finales de octubre de 2022, con 21 goles a favor y sólo 7 en contra. Los malagueños han ganado sus cinco últimas salidas y en las cuatro más recientes ni siquiera han encajado goles.

A estas alturas de campeonato, iguala los números de la pasada temporada del Córdoba, si bien los califas tenían mucho más gol, y es, de largo, el mejor equipo de los 90 que configuran la Segunda RFEF. Con 58 puntos, el que más se le acerca es el Arenteiro -equipo en el que militan los jerezanos Curro Rivelott y Luis Gonzaga 'Manin'- líder del Grupo 1 con 53.

Luis Alcalde es el máximo goleador de los malagueños con 9 tantos y le sigue con 6 Israel, futbolista que fue traspasado en el mercado de invierno al Sevilla Atlético. Eric Puerto es el portero menos goleado de la categoría (17 tantos) y en la plantilla también milita el defensa sevillano Álex Pavón, jugador la pasada temporada del Xerez CD. Abel Segovia pierde para el partido en Chapín a Ale Marín, que contra el Sevilla Atlético vio la quinta amarilla de la temporada.