Adri Rodríguez, centrocampista del Xerez DFC, es fijo en la medular o en el centro de la defensa del cuadro azulino desde que aterrizó en la entidad ocupando plaza de sub-23 hace ya tres campañas. Desde el primer momento, logró consolidarse como titular y no ha pasado un técnico por el equipo que no haya valorado la importancia de su rol. Todos han apostado por él y para todos es uno de los hombres clave.

El isleño, a sus 25 años, afronta su cuarto 'play-off': "No he ascendido nunca, ni con el Arcos ni con el San Fernando y ahora espero tener suerte, ya me toca. Tengo muchas ganas de jugar en Segunda B con este equipo".

–¿Cómo se encuentra cuando faltan tan pocos días para comenzar el 'play-off'?

–Ya tenemos ahí ese gusanillo que es inevitable y que a medida que se acerca del partido se deja notar con más fuerza. La cuenta atrás está ahí. Parece que fue ayer cuando empezamos a entrenar y hace ya dos meses que volvimos, se ha pasado todo muy rápido. El primer mes lo cogimos con tantas ganas de salir a la calle que el tiempo ha volado. Teníamos tantas ganas de disfrutar de lo que nos gusta que ni nos hemos enterado.

–Tanto esfuerzo ha merecido la pena...

–Por supuesto. Estamos disfrutando, ahora seguro que hay muchos compañeros de otros equipos a los que les gustaría estar en nuestro lugar. Somos unos privilegiados por tener la posibilidad de disputar esta fase de ascenso. La pena es no poderlo hacer ante la afición, que hubiese sido lo mejor. Llevo aquí tres años y me hubiese encantado ver Chapín lleno, que nunca lo he visto.

"El Ciudad de Lucena ha sido líder más veces que nadie, tiene un buen equipo y puede pasar de todo”

–Ha hecho referencia a la afición, ¿es lo peor de todo tener que jugar sin público?

–Es una lástima pero los jugadores sabemos que lo tenemos que dar todos por estos aficionados, los tenemos que defender con honor. Tenemos que darlo todo allí para lograr el objetivo.

–Al Ciudad de Lucena le vale el empate, ¿puede ser un arma de doble filo?

–Sí, claro. Nosotros vamos a salir a por todas desde el minuto uno y lo normal es que ellos salgan un poco más a verlas venir y a perder algo de tiempo. Si fuese al revés, seguro que nosotros lo haríamos también. No nos podemos despistar porque si nos hacen un gol, ya tendríamos que marcar dos y eso sería más complicado aún, ya estaría el lío montando.

–¿Qué opinión tiene sobre el Ciudad de Lucena?

–Tiene un equipo, al que le gusta tener el balón, y no creo que salgan a lo loco, somos nosotros los que tenemos que salir un poco más a pecho descubierto. Igual eso nos viene bien porque hay que apretar desde el minuto uno. Es el equipo que más jornadas ha estado ahí arriba y ha sido líder más veces que nadie. No hay favoritos a noventa minutos ni en esta eliminatoria ni en una posible final. Puedo decir quizás que favorito es el Betis Deportivo porque son chavales muy jóvenes que van en moto pero es que a noventa minutos puede pasar de todo. Vamos un jugar un partido en varios.

–Algunos compañeros suyos han asegurado que este tipo de partidos, como decía Luis Aragonés, se ganan y no se juegan...

–Yo también lo digo pero matizo que si no se juega bien no se puede ganar. La frase de Luis Aragonés todos la entendemos, se refiere a que si juegas mal y ganas no pasa nada pero tienes un porcentaje más alto de posibilidades de ganar si lo haces bien. Tenemos un equipo con futbolistas experimentados, que saben lo que se juegan pero sin el apoyo de la afición también va a ser todo un poco distinto. Javi Casares, Álex Colorado, Bello o Camacho han jugado fases de ascenso con público animando pero ahora eso no lo hay. Los del Ciudad de Lucena igual sienten con menos presión porque están habituados a menos gente en la grada. No va a ser fácil ni para ellos ni para nosotros, todo será extraño.

–¿El primer partido de un 'play-off' es el más complicado?

–El míster nos han inculcado eso, que hay que estar centrados en este partido, porque si no ganas al Ciudad de Lucena ya no tienes nada que hacer. Los que tenemos que hacer es estar bien somos nosotros. Si nosotros estamos bien vamos a tener muchas posibilidades, ya aseguro yo que no va a haber ningún equipo que nos gane. Nos hemos enfrentado a todos en la Liga y sé que podemos superarles, que podemos hacerles daño.

"Es una pena jugar sin nuestra afición, que no lo pueda disfrutar, pero lo vamos a dar todo por ella”

–¿Jugará de pivote o de central?

–Estoy preparado para lo que el míster me diga, hasta de portero si hace falta, lo que quiero es jugar. En un partido de estas características a todo el mundo le gusta estar en el campo y nadie se lo quiere perder.

–¿Ha tenido tiempo de pensar en la despedida que la afición le está preparando al equipo?

–Hay que respetar las normas de seguridad por la situación en la que nos encontramos y no podemos volvernos locos. Lo de la afición es una pena. Hemos luchado mucho por ellos y por nosotros y ahora no pueden estar. No pueden disfrutar de un 'play-off' de este tipo y no es igual ver los partidos por televisión que en directo. De todos modos, peor hubiese sido no jugarlo y que hubiese ascendido sólo el Betis. Mi familia lo lleva mal, a mi madre le encanta, nos hemos abonado a Footters. La afición y el club se están volcando el otro día nos pusieron un vídeo motivacional con la familia dándonos ánimos y fue bonito. Seguro que nos sorprenden como siempre lo hacen pero, insisto, hay que respetar las normas.

–Si el equipo asciende, tiene una cláusula que le permite seguir, ¿le gustaría continuar en el Xerez DFC?

–Tengo una cláusula y me gustaría jugar en Segunda B con este equipo. Creo que nos lo merecemos, la pasada temporada nos quedamos fuera por un gol y fue duro, aunque lo mismo pensarán los del Lucena, Utrera o Betis Deportivo.