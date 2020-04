Adri Rodríguez es uno de los capitanes del Xerez DFC y cumple a rajatabla el confinamiento debido al estado de alerta sanitaria por el coronavirus. Se cuida al máximo y cuida al máximo a sus padres, con los que comparte vivienda. Asegura que "no he pisado la calle desde el último día que entrenamos. Mis padres se encargan de hacer la compra y de estar pendiente de mi abuela, así que llevo más de un mes sin salir de casa. Estoy bien y tranquilo".

Se muestra cauto sobre el futuro, espera que todo pase cuanto antes, le parece acertada la propuesta de la Española de dar por finalizada la temporada, suspender los descensos y apostar por un 'play-off exprés' y cree que si la Federación y la AFE no ayudan a los clubes y a los jugadores la economía de las entidades se va a resentir.

Confiesa que "es lo que toca por el bien de todos. Lo hablo con mi padres y es increíble. Se echa mucho de menos todas esas cosas que haces a diario. Echas de menos entrenar, estar con tus compañeros, competir... Pero es que te falta todo, tus amigos, tu familia, salir a dar un paseo o tomar algo con los amigos. No lo llevo mal, distribuyo bien el tiempo pero siempre hay un par de horas al día en las que me aburro y ya no sé ni qué hacer".

Dentro de la distribución del tiempo, "hacer deporte se lleva muchas horas. Los dos días que tenemos videoconferencia con Dani acabamos cansadísimos, nos da mucha caña pero es lo que queda... Ojalá pase pronto todo esto y podamos volver aunque sea de forma escalonada. Lo más duro es la incertidumbre, nadie sabe qué va a pasar. No sabemos cuándo ni cómo vamos a volver. Está claro que si lo hacemos tiene que ser con las máximas garantías, la salud es lo primero. Cuando todo esto pase vamos a necesitar al menos tres semanas para recuperar parte del tono físico".

El xerecista cree que "en estos momentos no podemos hacer cuentas porque aún no sabemos ni cuándo se va a levantar el estado de alarma. El fútbol es importante pero la salud, como he comentado antes, lo es más aún. De todos modos, sabemos que las consecuencias de la pandemia nos van a pasar factura a todos. A nivel deportivo hay mucho en juego pero a nivel económico es igual. Una vez a la semana, los capitanes hablamos con los directivos por videoconferencia y ese tema siempre sale, la Federación va a tener que ayudar y AFE también porque los clubes es que no pueden con esta situación que nadie esperaba. Hay cero ingresos y muchos pagos".

La propuesta de la Federación de disputar un 'play-off exprés' le parece "lo más justo. Han mirado que podamos terminar la temporada de la mejor forma posible y lo más rápido posible para no correr riesgos. Faltaban nueve jornadas y son muchos partidos. Lo normal es que los cuatro primeros en el momento del parón luchen por el ascenso. Entiendo que haya clubes que protesten porque están quintos o sextos pero esto es así. La temporada pasada nos pasó a nosotros".

"La situación nos puede afectar mentalmente y el tema económico está ahí"

En cuanto a las opciones de salir victoriosos, el jugador de San Fernando detalla que "he jugado dos fases de ascenso y es complicadísimo. Te juegas toda la temporada a en una eliminatoria si no eres campeón. Si podemos jugar este 'play-off' que propone la Española será duro y, encima, tenemos en nuestro grupo al Betis Deportivo, que es de los equipos más fuertes. Sería el premio al trabajo que hemos hecho durante toda la campaña, espero que tomen esa decisión y no la declaren nula, por ejemplo. A un partido puede pasar de todo, cualquiera le puede ganar a cualquiera".

Adri también lamenta "terminar así una temporada que podía haber sido mucho más bonita. Estábamos bien y la afición estaba muy ilusionada. También va a ser duro jugar a puerta cerrada, es como un entrenamiento y hay mucho en juego. A ver si logramos el objetivo. Cuando pase el tiempo, lo que queda es que subimos, nadie se acordará luego de cómo lo conseguimos".

Mentalmente, toda esta situación "al jugador le afecta. Cada caso es diferente y todos intentamos ayudarnos entre todos. Por ejemplo, Mika estaba aquí en un piso y creo que al final se ha ido, a Toboso le pasó lo mismo. Camacho tiene dos pequeñas y Zafra debe traer loco a su padre, con lo tranquilo que es. No es fácil para nadie porque también nos encontramos con el tema económico. No hay ingresos nadie puede cobrar. Entendemos la postura del club y a ver cómo se soluciona todo. Todo depende de si podemos volver a jugar o no".