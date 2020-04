El 'play-off' exprés genera algunas dudas jurídicas

La Real Federación Española de Fútbol que preside Luis Rubiales tiene previsto mantener este martes la reunión telemática con los presidentes de las territoriales en la que se deberá llegar a un acuerdo definitivo para dilucidar cómo acaba la temporada 2019/2020, cortada de raíz el pasado 8 de marzo tras declararse la pandemia mundial a causa del coronavirus COVID-19 y la declaración del confinamiento y del Estado de Alarma en todo el país.

La RFEF propuso la pasada semana la conclusión de todas las competiciones no profesionales (de Segunda B hacia abajo) sin descensos pero sí con ascensos, con la disputa de un play-off exprés entre los cuatro primeros clasificados de cada uno de los grupos, tanto de Segunda B como de Tercera División, a partido único y en una misma sede, evitándose de esta manera desplazamientos y concentrando a los clubes de una misma región en un único espacio para mayor seguridad. Si esta propuesta sale adelante, el Xerez DFC jugaría el play-off' de ascenso a Segunda B y el Xerez CD, Arcos y Rota mantendrían la categoría, al igual que el Atlético Sanluqueño en Segunda B.

A pesar de que la Federación trata de ser lo más justa posible dentro de la injusticia de no acabar la temporada regular, varios clubes han mostrado su desacuerdo con este planteamiento inicial de la RFEF. En el Grupo X de Tercera División, el Ceuta, quinto clasificado a un punto del cuarto (Utrera) es el que mayor oposición hace. La propuesta del club ceutí es un 'play-off' entre los ocho primeros clasificados, al entender que restando aún nueve jornadas para acabar la temporada regular se les está privando de la oportunidad de jugar la fase de ascenso. En otros grupos de Tercera el lío es mayor, con equipos que están fuera de las cuatro primeras posiciones pero con un partido jugado menos y con el 'play-off' a tiro.

Estas situaciones podrían provocar demandas judiciales de los clubes que se sientan perjudicados si finalmente sale adelante la propuesta de la RFEF que, al menos en Andalucía, ha contado con un amplísimo respaldo de los clubes, tal y como anunció la Federación Andaluza en la consulta que realizó a finales de la pasada semana.

El abogado experto en derecho deportivo Rafael Alonso, explicaba este domingo en el programa nacional Tiempo de Juego de la cadena Cope que todo lo que no sea acabar la temporada regular “será una injusticia y el campo estaría servido para las demandas”. Alonso señalaba que “si la temporada se anulase tendría una explicación por ser una causa de fuerza mayor” y añadía que cualquier club que se sienta perjudicado podría demandar a la Federación, “que estaría haciendo una foto fija y dando acceso a un 'play-off' de ascenso sin completar la temporada regular tal y como estaba proyectada desde un principio para acceder a dicha fase de ascenso”. Por último, añadía que en caso de que algunos club es denunciasen la situación, un juez podría establecer medidas cautelares y parar la competición.

En este mismo sentido, David Jiménez, presidente de ProLiga, asociación que aglutina a la mayoría de clubes de Segunda B y Tercera División, también muestra su preocupación en declaraciones al diario ABC: “Creo que, antes de que la RFEF hubiera sacado su propuesta, debería haberse sentado con ProLiga, como patronal del fútbol no profesional, para que esa propuesta hubiera nacido ya con una opinión previa de los clubes de Segunda B y Tercera. Realmente quien conoce de primera mano la opinión de los clubes de Segunda B y Tercera es ProLiga. La Federación, con buena voluntad, ha lanzado una propuesta y todo el mundo ha empezado a opinar, es muy complicado contentar a todos. Me consta que hay clubes que ya se están planteando ir por la vía legal porque no se les está dejando la opción de terminar la temporada. A ProLiga no le gustaría que se judicializara esta situación, pero, repito, sabemos hay equipos que lo están meditando”.

El Reglamento de la Real Federación Española de Fútbol, en su artículo 188, faculta al organismo a poder “suspender total o parcialmente las competiciones, así como prorrogar o reducir los periodos de inscripciones” en casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales. Y el artículo 191.1 dice lo siguiente: “Los equipos adquieren, mantienen o pierden su categoría en función a la clasificación final de las competiciones de la temporada y con efectos al término de la misma”. Las Bases de Competición, por su parte, recogen el sistema de ascensos y descensos de las categorías. Sin embargo, la modificación de una competición en curso no está reglada, ni siquiera por las causas que se recogen en el artículo 188 del Reglamento.