Alberto Durán: "En Córdoba vamos a dar la campanada"

Alberto Durán se ha convertido en apenas unos meses desde su llegada al club en una pieza importante en el esquema de José Pérez Herrera, que puede aprovechar la polivalencia del jedulense para que actúe tanto en el centro de la defensa como en el centro del campo en función de las necesidades del equipo. Tan es así que el central ha sido el primero en renovar hasta finales de 2023, ampliando su contrato una temporada más.

El jugador azulino se muestra encantado tras una renovación anunciada hace unos días: "Estoy muy contento, desde el primer momento la acogida tanto del vestuario como de la afición ha sido de 10, estoy al lado de mi casa y en un proyecto importante y con aspiraciones de más. Qué más quiere uno en ese aspecto. Lo que uno busca es estabilidad, que es lo más complicado sobre todo siendo futbolista. Y si es cerca de casa, mucho mejor".

El futbolista reconoce que el proyecto es uno de los puntos que más le han motivado para renovar y aspira ahora a más en la segunda vuelta del campeonato: "Nosotros no nos marcamos objetivos cercanos, vamos a intentar acabar lo más arriba posible y en esta segunda vuelta terminar de dar ese puntito que nos faltaba para aspirar a algo más. A ver si la afición tira un poco más con la campaña de abonados, que nos hace falta, y a seguir luchando".

El Xerez DFC no juega desde el pasado 19 de diciembre contra el Antequera y Durán apunta que "tenemos muchas ganas de que llegue el partido del domingo, empezar la segunda vuelta sumando y más allí en Córdoba, un partido atractivo y bonito".

Pese a la inactividad durante más de un mes, mientras que el Córdoba si jugó en liga y ha estado de concentración en Bahréin la última semana, Durán no cree que el equipo llegue falto de ritmo: "El que nos vea entrenar sabe que el equipo compite hasta en los entrenamientos, por ese aspecto no creo que haya mucho problema. ¿El Córdoba en Bahréin? Esas cosas dependen mucho de los presupuestos, seguramente será el equipo con el mayor presupuesto de toda la Segunda RFEF, pero nosotros vamos a ir allí a competirles y a intentar sumar".

Los califas han ganado todos sus partidos como locales esta temporada, pero Alberto Durán es de la opinión de que se les puede ganar: "Por supuesto y más con el equipo que tenemos, siempre competimos y allí vamos a dar la campanada".

Después del 1-5 con el que el Xerez DFC arrancó la Liga frente a los cordobesistas, ¿hay ganas de revancha deportiva? "Revancha no, ellos hicieron aquí un buen partido, tienen muy buen equipo, y ahora nosotros vamos a salir allí a competir y a demostrar que queremos más". "Es un rival que tiene muy buenos jugadores, habrá que tener cuidado de cómo salirles a jugar porque sobre todo arriba tienen muchas cosas. La clave yo creo que estará en presionar arriba, ir fuerte e intentar meter las que tengamos".

A falta de recuperar el partido aplazado en Lepe, el defensa hace balance de una primera vuelta en la que el equipo fue de menos a más: "Al principio pecamos un poco de novatos, somos nuevos en la categoría, pero creo que hemos ido cogiendo ritmo y galones y creo que en la segunda vuelta vamos a dar ruido", aunque partido a partido: "En ese aspecto pienso lo mismo que el míster, no nos ponemos objetivos, pero sí intentamos mirar hacia arriba y cuanto más arriba mejor".

Personalmente afirma sentirse "bastante cómodo, tengo mucha confianza, estoy bien físicamente. ¿Defensa o mediocentro? Me da igual, de verdad, no tengo prioridad, donde me ponga el míster juego" y acerca de los fichajes, Urtzi Iriondo y Gonzalo Poley, señala que "llevan poco tiempo pero se ve que son refuerzos de categoría superior".