Alberto Durán, el comodín del Xerez DFC

Alberto Durán, central del Xerez DFC, se ha convertido en 'chico para todo' desde que llegó al club en el pasado mercado de invierno. Con una plantilla corta, David Sánchez, técnico azulino, ha tenido que tirar de sus jugadores más experimentados en más de una oportunidad para colocarlos en posiciones que no eran las suyas para suplir a algunos ausentes por sanción o lesión y casi todos han respondido con nota.

En las últimas jornadas, tras la lesión del centrocampista Álvaro Martínez, el caso más destacado es el de Alberto Durán, que ha pasado de actuar de central a hacerlo de '8', una demarcación en el centro del campo que él nunca había ocupado, pero "me da igual, como si lo tengo que hacer de portero, lo importante es ayudar al equipo a conseguir el objetivo, toca competir y ganas no faltan. Empecé mi carrera de 6, pero tan adelantado nunca había actuado. Al final, aunque no soy muy mayor, tiras de experiencia y, en ese aspecto, me considero un futbolista inteligente y sé qué hacer. Con mis virtudes y defectos intento acoplarme y responder a lo que nos pide el míster", resalta.

El de Jédula comenta que "tenemos unas ganas locas de que llegue el partido. Desde el principio sabíamos que nuestra plantilla es corta y que podíamos tener problemas y estamos teniendo mala suerte porque las lesiones no son musculares, que son normales en esta recta final de la temporada, son por golpes o como el otro día Carri con el lumbago".

La eliminatoria del Pozoblanco considera que la superaron de forma "justa, aunque tuvimos problemas con los lesionados en los dos campos. Aquí en Chapín nos faltaban Álvaro y Carri, Cheikh y yo tuvimos que suplirles y no es fácil, son dos jugadores muy importantes, no tenemos el mismo perfil, dan otros registros y apenas tuvimos tiempo para trabajar. Además, ellos se la jugaban, tenían que salir a por el partido y sufrimos. Además, hay que tener en cuenta que el play-off es totalmente diferente, hay nervios, tensión, hacia calor... Hay que estar preparado para todo".

Afición "Hemos tenido mala suerte con el fin de semana en Ceuta, pero seguro que no nos dejan solos y estamos arropados"

El equipo afronta este sábado (18:30) en Ceuta ante el filial caballa el partido de ida de la segunda eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda RFEF y Alberto ya cuenta las horas, aunque no se fía del rival. "Es un filial atípico, maneja varios registros y ha llegado muy bien al final de temporada, igual que nosotros. Además, también cambia lo del césped, que es artificial. Lo afrontamos con mucha exigencia, estamos ya en la segunda fase del play-off. Vamos con muchas ganas, hay que intentar cumplir el plan de partido que quiere el míster e intentar sacar el mejor resultado posible".

El Ceuta B en la primera eliminatoria dejó en la cuneta al Ciudad de Lucena a domicilio (0-4) tras empatar en el Martínez Pirri. "Ya he comentado que no es un filial al uso y es peligroso. Cuenta con gente joven, rápida, con calidad y dinámica, pero también cuenta con futbolistas más veteranos, como Polaco o Cheíto atrás, que te dan la veteranía que hace falta en Tercera y en estos momentos. Va a ser un rival bastante complicado y la ronda distinta a la del Pozoblanco. Todo influye y el plano mental va a ser importante".

La afición, a pesar del día y de lo complicado del desplazamiento, está respondiendo y Durán tiene claro que "estaremos arropados y también hay que destacar el gesto del Ceuta de poner las entradas gratis. Hemos tenido mala suerte con todo de cara al fin de semana. No podemos jugar en domingo porque no había hoteles, el primer equipo de ellos juega por la tarde también, pero seguro que va mucha gente, no nos dejará solos".