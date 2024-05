Álvaro Martínez: "Ganar en Ceuta sería poner pie y medio en la siguiente fase, pero..."

Álvaro Martínez ha sido protagonista por partida doble los últimos días. El centrocampista del Xerez DFC ha tenido que decir adiós a la temporada justo al inicio del play-off de ascenso debido a una lesión de espalda y pocos días después el club anunciaba su renovación por un año -más otro opcional en función de objetivos-, un paso que ha decidido dar sin saber aún en qué categoría militará el equipo la próxima temporada.

El centrocampista azulino, uno de los jugadores con más minutos este curso, ha mejorado bastante de la lesión y ahora afronta un período de recuperación de algo menos de dos meses con el objetivo de estar listo para el inicio de la pretemporada. Apunta que "ya casi no tengo dolor a no ser que haga algún movimiento que me moleste. Tengo que tener la espalda lo más recta posible, pero para dormir y andar ya voy mejor".

Recuerda la jugada en la que sufrió la lesión de la siguiente manera: "Fue un centro al borde del área, fui a tapar el tiro y el jugador del Pozoblanco se resbaló y caí encima de su pie de espaldas y eso fue lo que generó la lesión. Si llego a caer sobre el suelo no creo que hubiera pasado nada. Fue mala suerte. Cuando caí noté bastante dolor, pensé que era sólo el golpe, pero cuando entré en el campo sabía que algo iba mal, me quemaba la espalda y notaba como un calambre en la columna".

Las pruebas médicas revelaron dos apófisis en las vértebras lumbares, un nombre que asociado a esa zona del cuerpo siempre da, como mínimo, bastante respeto. Martínez señala que lo primero que le preguntó al doctor fue "el tiempo de recuperación y cuando me dijo que esta temporada se había acabado me dio el bajón. Me comentó que, por suerte, no me había fracturado la vértebra, que no había que operar y que la recuperación era buena, por ese lado tranquilo", reconoce.

Renovación

Pocos días después, el club anunció su continuidad: "Ha sido fácil. Aquí he estado esta temporada muy a gusto, me siento muy querido y me lo han puesto bastante fácil. Contento por seguir aquí un año más. Estoy muy contento, muy a gusto en la ciudad, en el club y aparte el míster también sigue". Apunta que antes de la lesión ya había mantenido conversaciones con Antonio Bello para seguir y a raíz del golpe "ha sido todo rápido. Ha sido fácil llegar a un acuerdo", apuntando que la continuidad de David Sánchez "lógicamente ha tenido bastante peso". Que haya renovado sin saber en qué categoría estará el equipo es lo de menos, según comenta: "Me siento muy querido y sinceramente ha sido fácil, no me importa tanto la categoría y sí más mi tranquilidad y estar a gusto".

Ahora le toca "apoyar desde fuera" y confiesa que "es jodido ver unos play-off desde la grada, durante los partidos te mueres de ganas de estar en el campo para ayudar al equipo lo máximo posible. Es lo que toca, recuperarse bien, con tranquilidad, y llegar a la pretemporada lo mejor posible. Ha sido mucho trabajo y mucho sacrificio y ahora en el momento más bonito de la temporada toca verlo desde fuera, pero son cosas que pasan y no hay que darle muchas vueltas".

Primera prueba superada

El equipo pasó con nota la primera eliminatoria de la fase de ascenso superando al Pozoblanco. Martínez reconoce que desde la grada "lo he pasado mal, con muchos nervios, pero el equipo ha estado bien. Ha sido un rival muy complicado y creo que el equipo ha hecho un trabajazo para pasar a la siguiente fase. Hemos pasado muchas etapas duras durante la temporada y las hemos superado. Estamos preparados para hacerlo lo mejor posible y llegamos en un buen momento".

Martínez cree que haberlo pasado mal durante la temporada ha curtido al equipo: "Nos ha hecho más fuertes y creo que estamos muy preparados para competir en el play-off. Al equipo se le ve con mucha garra, muchas ganas y ese sufrimiento del año hace que estemos más fuertes y unidos para lo que viene". Añade que "el equipo muy fuerte mentalmente y somos una piña, se nota que cuando salimos al campo el equipo va a una, nos dejamos la piel por sacar el mejor resultado posible. Desde fuera que me ha tocado ver estos dos partidos, da gusto ver al equipo cómo compite y como juega".

Alberto Durán es el futbolista que David Sánchez ha elegido para cubrir el puesto de Álvaro Martínez, que ha visto así al de Jédula: "Bastante bien, se ha adaptado muy bien a la posición y me ha sorprendido, ha hecho muy buen trabajo. Es complicado adaptarse a esa posición viniendo de central y sin haber jugado antes, ha hecho dos partidos muy buenos".

Y tras el Pozoblanco, toca eliminar al Ceuta B para estar en la última ronda de la fase de ascenso: "Es un hueso duro, un equipo muy completo, juega muy bien y es un filial pero con sus jugadores veteranos. En Lucena lograron un resultado muy contundente, creo que a todos nos sorprendió y vendrán con esa dinámica positiva de haber pasado con esa contundencia, pero nosotros también estamos en un gran momento". Además, el Xerez DFC fue uno de los dos equipos que ganó este curso en Ceuta: "Esperemos que se repita victoria. Fue un partido duro porque nos adelantamos, luego metimos el 0-2, pero en la segunda parte nos hicieron el 1-2 y nos tocó sufrir para aguantar ese resultado. Ganar sería tener un pie y medio en la siguiente fase, aunque no nos podemos confiar. Nosotros estamos invictos en casa y traernos un resultado positivo sería muy bueno para el partido en casa".