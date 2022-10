Alberto Durán, central del Xerez DFC, entra en la cuenta atrás de su recuperación

Alberto Durán, central del Xerez DFC que fue operado de menisco a principios del pasado mes de septiembre, comienza a ver la luz al final del túnel. El defensa ha comenzado a trabajar con el grupo y espera estar cuanto antes listo para debutar esta campaña, ya que se lesionó en el segundo día de la pretemporada.

El zaguero no jugará ante el Cádiz B este sábado, como tampoco lo podrá hacer su compañero Javi Navas, que sufre una rotura muscular que le va a tener apartado de los terrenos de juego un par de semanas. Simeone está sancionado y también se pierde el derbi.

Alberto Durán, tras sus primeros días de trabajo con el equipo, confiesa sentirse "cansado, aunque estoy feliz porque la lesión va evolucionando de forma genial, mejor de lo que pensaba, aunque es cierto que a nivel pulmonar me está costando un poquito más porque llevo un tiempo parado".

El defensa resalta que "mi pretemporada empiece ahora porque sólo realicé dos sesiones de entrenamientos junto a mis compañeros y en la tercera me lesioné. Ahora, necesitamos hacer un bloque de un par de semanas, pero me vendrá bien para coger fondo y encarar bien el resto de la temporada. Ahora, estoy encarando la parte más dura, con sesiones con el fisio, con fortaleciendo en el gimnasio y trabajo también con el equipo. Me toca ir poco a poco. No me marco un plazo exacto para volver, en el momento que recupere un poco el fondo lo haré, tengo ya muchas ganas de entrar en una convocatoria".

Desde fuera, admite que "se sufre mucho más, no puedes ayudar a tus compañeros, pero confiaba en el equipo desde el principio porque sabía el nivel que había. Éramos todos jugadores nuevos y las cosas no estaban saliendo como queríamos, pero era cuestión de tiempo. En el momento que nos vayamos conociendo mejor y asimilando los conceptos que quiere el míster, seguro que vamos a dar grandes alegrías a la afición".

El derbi ante el Cádiz Mirandilla es muy esperado y se espera una buena entrada en Chapín. Durán lo tiene claro: "Veo al equipo bastante bien, necesitábamos ya un chute de energía en el plano psicológico y logramos una remontada con un jugador menos en Sanlúcar. El Cádiz B es un filial correoso, seguro que tiene buenos jugadores, pero en Chapín vamos a sacar lo mejor que tenemos y lo daremos todo para lograr los tres puntos".