Álex Colorado: "Es el momento idóneo para ascender a Segunda B"

El Xerez Deportivo FC ya conoce la fecha del 'play-off' de ascenso a Segunda División B después de que la Federación Española de Fútbol publicara este martes la circular número 68 en la que establece las normas de las fases de ascenso tanto en Segunda División B como en Tercera División.

La plantilla azulina está pendiente de poder volver a los entrenamientos en grupo a partir del próximo lunes, aunque está pendiente de saber si el Ayuntamiento abrirá las instalaciones municipales. Hasta entonces, los jugadores seguirán un plan personal de entrenamiento, basado en ejercicios y carrera, aprovechando que desde hace dos semanas se puede salir a la calle a practicar deporte.

El 18 -o el 19 de julio, pendiente del sorteo- es la fecha marcada en rojo por el club xerecista, ya que ese día se medirá al Ciudad de Lucena en la eliminatoria a partido único y en una sede aún por determinar. Hasta entonces, la plantilla de Josu Uribe tiene prácticamente dos meses para ponerse a tono tanto física como mentalmente para el partido más importante de la temporada.

Álex Colorado, una de las piezas clave del técnico asturiano en el Xerez DFC, cree que "ningún equipo llegará al cien por cien" a la cita de julio. "Uno coge la forma jugando partidos y no los va a haber. Será complicado después de más de cuatro meses sin jugar un partido. Por mucho que te entrenes en casa no es lo mismo que hacerlo en el campo, que es donde coges el ritmo y el tono".

"No sé si Sanidad dirá al final que no, uno tiene ese miedo a que digan que no se puede jugar y nos fastidie este 'play-off' que tantas ganas tenemos de jugar y que nos hemos merecido"

El centrocampista azulino confiesa que el confinamiento "ha sido duro, menos mal que parece que todo va a mejor". No obstante, al futbolista le queda el miedo de que Sanidad no dé finalmente el visto bueno para poder jugar por el ascenso: "Eso está ahí. Tengo esperanza, pero no sé si Sanidad dirá al final que no, uno tiene ese miedo a que digan que no se puede jugar y nos fastidie este 'play-off' que tantas ganas tenemos de jugar y que nos hemos merecido. Quedan dos meses y habrá tiempo para que todo mejore, poder cumplir el protocolo y que los test estén disponibles para poder disputarlo", afirma.

Aunque a dos meses vista, Colorado ya tiene la mente puesta en el Ciudad de Lucena. Del equipo cordobés apunta que "le gusta tener mucho el balón, tiene gente muy experimentada y lo combina con jóvenes con mucho desparpajo. Es un equipo muy difícil y que nos lo pondrá complicado, igual que nosotros a ellos". Precisamente un gol suyo valió para que el XDFC sumara los tres puntos contra los lucentinos en el único enfrentamiento que ha habido en la temporada regular: "Sí, tuve la suerte de marcar faltando pocos minutos. Aquí, la verdad es que después de lo que se venía escuchando de ellos esperaba un poco más, pero creo que también fue porque enfrente tuvieron un rival duro y de los mejores como nosotros. Ante un equipo como nosotros también es difícil desplegar su fútbol", apunta.

"Uno ficha por un club así para jugar partidos como estos y poder ascender, hay mucha ilusión”

Queda por saber si el Juez Único de Competición otorga al Xerez DFC la segunda plaza o si bien ésta es para el Ciudad de Lucena. Además del premio de disputar la próxima Copa del Rey, al segundo le valdrá el empate para pasar a la final. "Si al final quedan segundos tendrán esa ventaja y nosotros tendremos que ir a muerte a por ellos. Estamos esperando a ver qué dice la Federación sobre la clasificación. A mí, si me dan a elegir, prefiero que me valga el empate porque si haces un gol te tienen que meter dos y si el contrario se va arriba a lo loco lo puedes liquidar a la contra. Habrá que esperar a que decidan".

Colorado no ve favoritos para el ascenso y señala que los cuatro equipos están muy igualados. Jugador por jugador "no tenemos nada que envidiar a nadie. Para nada, además lo hemos demostrado. Al Lucena le ganamos, con el Utrera empatamos aquí y perdimos allí aunque creo que el resultado de 3-0 fue engañoso y el Betis nos empató en el último minuto. Con los equipos de arriba hemos demostrado que somos un rival grande".

Y es que el Xerez DFC está a dos victorias de la Segunda División B: "Hay mucha ilusión, al final es para lo que cada uno ha venido a este club, para jugar un 'play-off' y poder ascender de categoría. Es el objetivo que tienes cuando se ficha por un club como este". Además, con la creación de la Segunda B PRO, "es el momento idóneo para conseguir el ascenso. Va a ser complicado, pero tenemos una gran plantilla, hay muy buen ambiente entre nosotros y hay ganas de poder ver a todos los compañeros", manifiesta.

Con los partidos a puerta cerrada y sin público, el mediocentro jerezano aboga por que se televisen los partidos: "Sería un puntazo para la afición, porque la verdad es que es una pena que te pierdas un momento tan bonito como es el 'play-off' y un posible ascenso por esta situación. Ojalá todo vaya bien, se pueda televisar, ganemos y ascendamos".