Álex Padilla, capitán del Xerez DFC, no se fía del Cabecense: "Habrá que ir al barro"

Álex Padilla, capitán del Xerez DFC, asegura que la plantilla ya ha pasado página tras el empate frente al Arcos en Chapín, sólo piensa en el triunfo ante el Cabecense y lamenta la falta de acierto de cara al gol del equipo en algunos partidos.

La semana de entrenamientos después del revés ante los de Bermúdez ha ido "bien pero nos queda aún un pequeño resquemor. Sabíamos que era una buena oportunidad para haber sacado los tres puntos porque en casa no podemos fallar y, además, en la jornada se dieron resultados que nos hubieran favorecido. De todos modos, tenemos que quedarnos con el lado positivo, seguimos sin perder, sumando y enganchados a la parte alta. Tenemos que remar todos juntos".

El azulino echa la vista atrás y cree que ante el cuadro arcense les faltó "eficacia. En el primer tiempo nos costó entrar en el juego, el ritmo lo impusieron más ellos que nosotros y no conseguíamos encontrarnos cómodos. En el descanso hablamos, corregimos algunos aspectos y tuvimos mucho más empuje, corazón y llegada. Nos faltó eficacia, creo que tiramos a puerta más de veinte veces. Nos supimos definir, lo contrario que nos pasó en Lepe ante el San Roque".

Ahora, ya están centrados en la cita frente al Cabecense en el Carlos Marchena: "Tenemos ya la mente en blanco para hacer allí bueno el empate en casa. Esto es muy largo y cuantos más puntos sumemos mejor. Tendremos que jugar nuestras bazas para sumar los tres puntos".

Padilla no se fía del rival y advierte que "es equipo muy duro, rocoso, que aprovecha las segundas jugadas. Va a ser un partido en el que habrá que ir al barro, luchar y pelear por todas esas segundas jugadas. El campo es pequeño, el césped no está en las mejores condiciones, pero tendremos que adaptarnos para estar cómodos".

Masegosa está utilizando al jerezano tanto de lateral como de interior. Él lo que quiere es "jugar y ayudar al equipo. La posición en el campo muchas veces es más mental que otra coas, te adaptas. Toda mi vida he jugado como extremo, me reconvirtieron en lateral y me siento cómodo en cualquier demarcación".