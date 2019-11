Álex Padilla, capitán del Xerez DFC cedido al Conil, está viviendo una semana intensa y de sensaciones encontradas. Xerecista hasta la médula, el pasado verano tuvo que poner rumbo a la localidad costera porque no entraba en los planes de García Tébar, pero ni el club ni él querían romper el vínculo que les une desde la fundación de la entidad en el verano de 2013.

Siente y piensa en azulino aunque viste de amarillo, confiesa que le hubiese encantado jugar el partido del domingo en Chapín ante su equipo pero también entiende que "acepté esa cláusula y es lo que hay", cree que la plantilla de esta temporada es "fuerte, capacitada para lograr el objetivo", no se explica el adiós de Tébar -"algo se guarda, no ha sido sincero del todo"- y pide a la afición que "se siga volcando como hasta ahora, entre todos el sueño es posible".

-El triunfo del domingo ante el Coria, balsámico...

-Necesitábamos una victoria así y mucho más ante un rival directo. Nos está costando mantener la regularidad pero, poco a poco, vamos a más. Si miramos la clasificación, no hemos perdido tantos partidos, nos están penalizando los empates.

-¿Cómo lleva esta semana tan especial?

-Me está resultando muy rara, tengo sensaciones encontradas. Es más, me voy de viaje con mi pareja para desconectar un poco y aprovechar que no podía jugar y que no tuve vacaciones por la pretemporada. El míster nos ha dado dos días libres y yo tengo cuatro.

-¿Qué le parece este nuevo Xerez DFC?

-Muy bueno, no le ha afectado ni el cambio de entrenador ni nada, sigue ganando y lanzado. Se está mostrando muy fuerte, sólido y regular y mucho más en casa. Además, son muy efectivos arriba y sólidos atrás, encajan pocos goles. Cada vez que les veo jugar me parecen mejores, que Bello es más joven, está inmenso. Tienen futbolistas muy rápidos y con calidad en banda, como Zafra y Jacobo, y del centro del campo mejor ni hablo, ahí hay mucha calidad.

-¿Le sorprendió la dimisión García Tébar?

-Mucho. Salí del club porque él no contaba conmigo y no me quería quedar porque me queda fútbol, ilusión y ganas. Me sorprendió la forma porque el equipo está arriba y funcionando bien. No sé si ha dicho o no toda la verdad a la hora de marcharse, pienso no ha sido sincero al cien por cien, algo se guarda. Es muy raro marcharse así, nadie sabía nada, al menos eso es lo que me han comentado mis compañeros.

"Para hacerles daño, tenemos que tener un gran día y que ellos no estén finos"

-¿Cómo espera el encuentro?

-Complicadísimo, pero esto es fútbol. Hay que salir ordenados, arropaditos, a intentar aguantar el chaparrón e intentar controlar los tiempos del partido. Tenemos que intentar que no estén cómodos ni en el campo ni con el balón. Necesitamos estar perfectos y que ellos no tengan su día, que no estén finos.

-¿Qué consejo le va a dar a sus compañeros?

-Qué disfruten al máximo porque jugar en Chapín es una pasada, yo lo hecho mucho de menos. Me hubiese encantado jugar este partido y disfrutar del ambientazo, ese estadio es un lujo. Me quedo con las ganas de jugar y de demostrar que hay Padilla para rato. No me quería ir, ellos me pueden repescar en el momento que quieran y ahí queda eso. En su momento acepté la cláusula y es lo que hay.

-Y a la afición del Xerez DFC, ¿qué le dice?

-Tengo poco que decirle porque siempre está ahí, siempre se vuelca con el equipo. Le pido que no sea muy dura con mis compañeros, que todos buscamos lo mejor para nuestros intereses. Ellos van a celebrar al final los éxitos del equipo porque esta temporada creo que van a conseguir el objetivo. Veo hasta campeón de grupo al Xerez, así que ellos tienen que seguir apoyando a muerte a esos colores.