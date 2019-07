Álex Padilla no quiere enfrentarse al Xerez DFC

Álex Padilla, futbolista del Xerez DFC que saldrá cedido tras renovar por dos temporadas con la idea de regresar al equipo azulino a final de la temporada 2019-20, aún no sabe a qué equipo irá cedido pero su intención es jugar en Tercera: "De momento no tengo nada oficial, estamos con Edu trabajando en ese sentido. Hay buenas ofertas pero todavía no he decidido nada en firme. Tengo que hablar y concretar cosas, me gustaría continuar en Tercera División y competir porque a mí lo que me hace falta es jugar, si voy a ir cedido tengo que ir a un equipo para jugar y competir en esta categoría para coger minutos y madurez, seguir compitiendo y mejorando".

Eso sí, si juega en el Grupo X, Padilla no quiere enfrentarse al Xerez Deportivo FC: "Eso quedará todo aclarado en el acuerdo de cesión, entraría no jugar. Es más, lo agradezco. Lo prefiero, creo que sería lo mejor para mí porque al fin y al cabo en el terreno de juego todo el mundo defiende la camiseta que tiene puesta en ese momento, creo que me perjudicaría".

Álex Padilla quiso decir también hasta luego a la afición, a la que calificó como "la cosa más importante de este club" porque los aficionados "son los que de verdad aquí tienen el papel importante porque sin ellos esto no existiría para nada. Este club es joven, no tiene techo y todo gracias a ellos porque sin ellos no habría una plantilla como la que hay. Los aficionados son los que nos van a brindar seguir luchando", les pide "que sigan apoyándonos y decirles que muchas gracias por las muestras de apoyo que me han dado en estos días. Al final los jugadores vamos y venimos, los que quedan son las personas y los números. El respeto que siento de ellos y el cariño que siento de ellos es muy grande... Por números, estadísticas y el respeto de los aficionados creo que tengo un sobresaliente aquí. Me parece que he sido un gran futbolista y una gran persona, muchas gracias y forza Xerez".

Padilla ha estado en el Xerez DFC desde su nacimiento y a lo largo de estas seis temporadas "momentos bonitos hay muchísimos: los ascensos, las veces que hemos sido campeones, pero me quedo siempre con el segundo ascenso aquí en casa, que para mí fue muy bonito porque el primer año no pude disputar el partido, no entre en la convocatoria y quieras que no, no es lo mismo. Fue importante ese momento, lo disfrutas en ese momento pero no igual de bonito que el segundo año, que creo que fue el partido que más espectadores había en Chapín, había un ambientazo muy bonito. Digamos que el momento más especial para mí fue ese".