-Las sensaciones son muy buenas: el equipo trabaja mucho y bien y el míster en todo momento sabe a lo que queremos jugar. No le conocía personalmente pero lo poco que he estado con él se nota que sabe muchísimo de fútbol. Sabe en todo momento qué hacer, lo tiene decidido.

-La exigencia que tiene el club, la lleva a rajatabla. Exigen mucho y me gusta eso, me motiva. Me motiva muchísimo en ese aspecto la exigencia del club.

-Sí, con Sergio me entiendo muy bien y con los demás compañeros en ese aspecto me entiendo muy bien. El míster sabe en cada momento sabe los movimientos que tenemos que hacer, el equipo sabe en todo momento cómo moverse y lo que hay que hacer. En ese aspecto creo que hago buenos movimientos para ayudar al equipo.

Firma por dos temporadas

Edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC, dio la bienvenida a Amin, que ha fichado por dos temporadas y que "lleva tiempo trabajando con nosotros, va conociendo la idiosincrasia del club, la estructura, la seriedad, la formalidad y todo lo que conlleva la familia de este club. Estamos encantados con él, con su comportamiento profesional, personal y deportivo en todos los sentidos", y desveló que "a mí personalmente en la posición que más me gusta es la de delantero punta, es un delantero agresivo, que no se arruga, que fija los centrales... todo lo que le vimos el año pasado", cuando le hizo un seguimiento "especial: me encantaba por su forma de trabajar, de transmitir que tiene en el terreno juego".

Villegas explicó que Amin también puede jugar en la mediapunta o en banda: "Tiene bastantes condiciones y cualidades dada su juventud. Es polivalente y ahora tiene que demostrar el potencial que tiene, la ilusión y las ganas y el objetivo de querer llegar a lo más alto máximo a nivel profesional con este club y a nivel personal. Ahora él, igual que los compañeros, es el que tiene que demostrar. Viene a un club con máxima exigencia como todos saben por el reto que tenemos y a raíz de ahí ellos son los que tienen que trabajar día a día y destacar y el propio rendimiento será su aval y el que dicte sentencia".