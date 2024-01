Amistoso de postín para el Xerez DFC con el NAC Breda en La Cartuja de Sevilla

El Xerez Deportivo FC se va a medir el próximo sábado al NAC Breda en el Estadio de La Cartuja de Sevilla (15:30), un escenario de lujo para los azulinos, en el que se han disputado, por ejemplo, algunos de los últimos compromisos de la selección española absoluta o la pasada final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Atlético Osasuna y que acabó con triunfo merengue por dos goles a uno. La mala noticia para los aficionados azulinos es que el partido será a puerta cerrada.

El conjunto xerecista, que ha regresado a los entrenamientos este miércoles en las instalaciones de Picadueñas tras diez días de vacaciones, buscaba un partido amistoso para no perder demasiado ritmo de competición, teniendo en cuenta que la liga no regresa hasta el próximo 14 de enero en Pozoblanco. La ocasión se ha presentado con la presencia del club holandés en tierras hispalenses, donde se prepara físicamente para la segunda parte de la competición en la Segunda División holandesa.

En efecto, el NAC Breda realiza un 'stage' de seis días en Sevilla focalizando el trabajo para una segunda parte de liga exigente, en la que marcha noveno y bastante lejos del líder -que asciende directo- aunque sólo a seis puntos de la tercera plaza y en puesto de play-off: los clasificados del 2º al 9º, unidos al antepenúltimo y penúltimo de la primera división, juegan una liguilla de promoción, repartidos en dos grupos de cuatro equipos, cuyos líderes de grupo, al final de la misma, jugarán en la división superior la próxima temporada.

El Besiktas quiere al entrenador holandés

El equipo holandés está envuelto en una polémica por el interés del Besiktas en su entrenador Jean Paul van Gastel. El club turco pretente al técnico para que sea ayudante del exjugador del Barcelona Giovanni van Bronckhorst, interés que comunicó el propio agente del técnico a la dirección del NAC.

El club se ha negado a esta cesión: "Van Gastel se encuentra actualmente en una concentración en Sevilla con su equipo. Allí, jugadores y entrenadores se preparan para la segunda mitad de la temporada en la Kitchen Champion Division. El equipo está totalmente concentrado en vigilar el ascenso durante el mayor tiempo posible, ya sea directamente por el segundo puesto o mediante los play-offs", señala el NAC Breda en un comunicado.

"En las circunstancias actuales, no se puede plantear dejar marchar a nuestro recién nombrado entrenador. Hemos sido muy claros sobre nuestras ambiciones y el importante papel de JP en ellas. No puede haber ningún malentendido al respecto. JP no puede dejarnos en este momento. También informamos de esto a su agente”.