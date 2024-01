Antonio Moreno causa baja en el Xerez DFC

Antonio Moreno y el Xerez DFC separan sus caminos. El club azulino ha comunicado este lunes la rescisión de contrato que le vinculaba con el extremo izquierdo, que ha tenido un paso corto por la entidad xerecista. "Antonio Moreno deja de pertenecer a la disciplina xerecista. Desde el Xerez DFC agradecemos su esfuerzo y dedicación durante los meses que ha pertenecido a nuestro club y le deseamos la mayor suerte en su futuro" ha explicado la entidad azulina.

El atacante aterrizaba en el Xerez DFC el pasado 18 de julio convirtiéndose en el octavo refuerzo de los xerecistas para la temporada en Tercera RFEF. Formado en las categorías inferiores del UD Ibiza, debutó en el primer equipo del SD Portmany convirtiéndose en una pieza importante en su primer año como senior, disputando más de 1.000 minutos en Tercera Federación, donde además marcó 5 goles.

Pese a ser una apuesta de futuro, en el Xerez DFC no ha contado con demasiadas oportunidades. Sólo ha sido titular en cinco encuentros de los 14 que fue convocado, acumulando un total de 643 minutos y anotando un gol, el que abría la goleada a La Palma en la primera victoria del equipo de David Sánchez esta temporada.

El futbolista ya se había quedado fuera de la convocatoria en el partido de este domingo en Pozoblanco -al igual que Cheikh- y se ha despedido del Xerez DFC con las siguientes palabras: "Buenas, xerecistas. Me da pena, pero tengo que deciros adiós. Han sido 6 meses muy bonitos con algún que otro altibajo, pero me llevo lo bonito que son mis compañeros que en poco tiempo me han demostrado que somos una familia, al cuerpo técnico por el trato recibido estos meses, y vosotros afición por haber estado en todo momento. Espero que el fútbol os ponga donde os merecéis. FORZA XEREZ".