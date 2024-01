Tablas en un partidazo que pudo ganar cualquiera (2-2)

Partidazo con mayúsculas en el Municipal. CD Pozoblanco y Xerez DFC mostraron sus mejores armas, los locales en la segunda parte y los azulinos en la primera, y firmaron una igualada a dos en un encuentro que tuvo de todo y que se le opuso muy de cara a los de David Sánchez que, tras un primer tiempo de manual, perdonaron y terminaron pidiendo la hora.

Carri, a los seis minutos desde el punto de penalti, y el extremo Ilias (19') adelantaron a los xerecistas, que se pudieron marchar al descanso con una ventaja más amplia, pero perdonaron y en la segunda parte acusaron la lesión de Oca en la recta final de la primera y también les pesó el cansancio de Ilias y Carri, que abandonaron el verde, encajaron dos goles en dos desajustes y se encomendaron a Matías Ramos para no dejarse todo el botín que tanto trabajo les había costado conseguir. El portero azulino salvó los muebles a su equipo en el descuento con una para espectacular tras un remate de cabeza no menos impresionante de Abraham...

Los dos equipos abrían 2024 como dos de los mejores conjuntos en el cierre de 2023, los locales eran terceros con 29 puntos tras encadenar cinco victorias seguidas y siete sin perder y los xerecistas eran sextos con 26 y buscaban voltear la situación. Más no se podía pedir.

David Sánchez dejó claras sus intenciones de cara al once titular con la lista de convocados que facilitó el sábado y con Oca recuperado pudo apostar Matías Ramos en la portería y su defensa habitual con el capitán, tras dejar atrás la gripe, en el centro. La medular volvió a ser para Rafa Parejo, que no jugó ante el Utrera por lesión, Álvaro Martínez y Carri, que tampoco fue titular en Chapín en la última cita del pasado año- por delante, con David Rincón e Ilias abiertos a banda y el recién llegado Pablo González en punta. Friaza era suplente y también Teté, que acaba de dejar atrás la lesión muscular que se produjo en el Pérez Ureba frente al Conil.

Vendaval azulino

Y los xerecistas saltaron al verde como cerraron el 2023, mandando en el verde, llevando la iniciativa y sometiendo a un rival que cuando quiso darse cuenta de lo que estaba sucediendo ya perdía 0-1. Richard barrió en el área a los cinco minutos al debutante Pablo González y el colegiado no dudó en decretar la pena máxima. Carri agarró el balón con confianza y transformó el penalti con la derecha, asegurando con el interior a la izquierda del portero.

Era el inicio deseado para un cuadro azulino con mucha confianza, que mostraba su buen juego y su desparpajo ante un adversario que no era capaz de encontrarse porque el cuadro de David Sánchez no se lo permitía. No le daba tregua y sufrían ante la presión y la intensidad del rival para agarrarse al partido, aunque ni estaban ni se les esperaba.

A los once minutos, Ilias Charid sacó a pasear su clase y tuvo en sus botas el 0-2 tras una buena acción de Beto, pero su gran lanzamiento se estrelló en el larguero después de que el meta Javi Dela toca la pelota lo justo para que no acaba dentro.

Ilias, 0-2

Que llegara el segundo tanto para el Xerez DFC era cuestión de tiempo porque su control era total. Y llegó en el minuto 19. Esta vez sí, después de un balón largo que peleó Beto tras ganarle la espalda a la defensa y un parón de Dela, Ilias sí acertó a madar dentro la pelota.

El partido era un monólogo del combinado azulino, que una y otra vez hacía daño a los cordobeses, especialmente por la banda derecha. La primera vez que el combinado local lo intentó fue a balón parado, en un saque de esquina de Fran Gómez que no llegó a rematar de milagro Abraham de milagro (23') y en el 27, Rafa Manosalva evitó el tercero al sacar desde la misma línea y ya con el portero batido un remate que cazó Pablo González. La defensa dejó botar el balón en un lanzamiento de puerta de Matías Ramos y estuvo a punto de pagarlo caro.

Lesión de Oca

El Xerez DFC, cómodo por el resultado, mandaba y otra vez en una acción entre Beto y Pablo González tras un saque de esquina puso en apuros a Dela. No había tregua, la intensidad era alta y los locales iban al límite en cada acción (34). En el 38', una falta lejana, la despejó Oca con mala fortuna porque el central azulino se lesionó y tuvo que abandonar el terreno de juego con problemas en el bíceps femoral de la pierna derecha . El saque de esquina lo remató Iván Vela fuera de cabeza en el segundo palo.

El descanso llegó con ventaja azulina, pero con un marcador de los que dicen es de los más traicioneros que se pueden dar en el fútbol. Los xerecistas perdonaron y dejaron parte del trabajo para el segundo acto.

Paso al frente de los locales

Tras el paso por la caseta, el Pozoblanco tenía que dar un paso al frente y mejorar su rendimiento no era complicado porque su primer acto fue bastante malo. Pero el primer acercamiento de peligro fue de los azulinos, con un disparo ajustado al palo izquierdo de Rafa Parejo.

El empuje del Xerez DFC no era el mismo y Molina aprovechó un balón en el área para colocarlo en la escuadra y acortaba distancias. 2-1. Minuto 59. La diana metía a los de Antonio Jesús Cobos, que no estaba distancias y veía posible ya sí hacer daño a un rival hasta esos momentos intratables.

A la conta, Álvaro Martínez y Carri no se entendieron y luego un disparo del chiclanero tras una bonita acción de Teté acabó en saque de esquina. Los azulinos habían dejado con vida a un rival muy competitivo, que supo rehacerse y logró lo que parecía imposible en una mañana de locos. Abraham, siempre preparado y en el lugar adecuado, mandaba dentro con la izquierda un balón suelto. 2-2. Minuto 72.

Matías Ramos evita el 3-2

Quedaba un mundo y con las tablas podía pasar cualquier cosa. Teté (80') la tuvo, pero se le hizo de noche en el área y no acertó a la hora de resolver y los locales estuvieron a punto de firmar la remontada, pero apareció la figura de Ramos Mingo para evitarlo. El meta azulino (93') sacó una manopla impresionante para negar el gol a Abraham tras un testarazo como mandan los cánones, marcando los tiempos. El ariete remató libre de marca en otro claro error defensivo y la pelota, tras tocar el argentino, besó el larguero.