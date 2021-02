Antonio Sánchez, delantero del Xerez DFC, ha recuperado la sonrisa. El ariete sevillano fue uno de los grandes protagonistas del triunfo del cuadro azulino contra el Ceuta en Chapín con sus dos goles, los dos primeros de la temporada, y no oculta su satisfacción. Se ha liberado y encara la recta final de la temporada con una dosis extra de moral.

–¿Cómo se encuentra después del triunfo y de loas dos goles?

–Muy contento porque hicimos un gran partido ante un gran rival, que además es directo. El Ceuta siempre está llamado a pelear por la zona alta de la clasificación. El trabajo del equipo ha sido excelente y estoy satisfecho por haber ayudado y poner mi granito de arena con dos goles.

–¿Qué sintió al marcar el primer gol a los pocos segundos de haber entrado en el campo?

–Tuve la fortuna que me había faltado en otros partidos. El primer balón que toqué entró y fue un subidón. Edet remató y pude empujarla porque la pelota se iba. Estaba en el sitio y tuve la suerte marcar, que esta temporada me estaba costando. Pero bueno, cada vez me estoy encontrando mejor y estoy contento porque he podido ayudar al equipo con lo que sé, meter goles.

–¿De quién se acordó al conseguir ese tanto?

–Se me pasaron muchas cosas por la cabeza porque lo he pasado mal, no me han salido las cosas al inicio de temporada y he pensado en todas las personas que me han ayudado y me han apoyado en los malos momentos. Quiero agradecerle esa ayuda a todos, a mis compañeros, cuerpo técnico, a mi familia, esto es de ellos también.

–¿El doblete le va a dar el plus de confianza que necesitaba para volver a ser el Antonio Sánchez de siempre?

–Seguro que sí. Lo he hablado mucho con el míster, me decía que estuviese tranquilo, que no pasaba nada, que no me obsesionase con el gol, pero todos los delanteros vivimos de eso y el runrún siempre lo tienes en la cabeza. No estaba obsesionado pero sí preocupado. Los dos goles me han dado un subidón de energía y confianza brutal. Lo necesitaba y me viene genial.

–¿Llega el equipo al tramo final en el mejor momento?

–El equipo va a más, poco a poco nos vamos acercando al nivel óptimo que queremos. Ahora llega lo importante y hay que apretar para mantener esta buena dinámica. Restan cinco partidos y hay que intentar sumar e ir dejando atrás a rivales directos de cara a la segunda fase de la competición.

–¿Cómo encaran el derbi ante el Xerez CD tras este importante triunfo?

–Llegamos deportiva y mentalmente fuertes. Si seguimos trabajando de esta forma, creo que tenemos muchas opciones de llevarnos los tres puntos ante el Xerez para colocarnos más arriba aún. Tenemos muchas ganas, ya estamos centrados en el derbi del domingo.

–La pasada semana, la directiva emitió un comunicado anunciando posibles restricciones económicas que no les agradó, pero sobre el campo no se ha notado...

–Nosotros en ese tipo de aspectos no queremos entrar públicamente. Nosotros estamos centrados en lograr todos los domingos los tres puntos y lo que pasa fuera, se queda fuera.