El Xerez DFC tramita la ficha a Antonio Sánchez y debutará frente al Pozoblanco

El Xerez DFC ha tramitado la ficha del delantero Antonio Sánchez y podrá debutar el domingo ante el Pozoblanco (17:00) en Chapín al tiempo que ha dado la baja federativa a Chico Díaz, ariete con el que ha llegado a un acuerdo para rescindir su contrato.

El club ha emitido un comunicado en el que confirma la medida y agradece al futbolista "la dedicación y el esfuerzo durante el tiempo que ha vestido la elástica del Xerez y se le desea los mejores éxitos deportivos y personales en sus futuros proyectos".

Josu Uribe, técnico azulino, se ha mostrado "contento" con la llegada de su nuevo delantero y ha asegurado que "el club ya quiso incorporar en verano a Antonio pero el ascenso del Algeciras lo impidió. Es un buen profesional, que conoce la categoría, buen tío, fuerte, potente y duro. Nos va a ayudar mucho. No le conocía personalmente pero desde el primer día que hablé con él me encantó su perfil, llega con hambre, con ganas, es humilde... Estoy muy contento".

En el partidillo ante el Jerez Industrial tuvo minutos. El preparador xerecista no tenía la intención de alinearle pero "me dijo que prefería jugar, que quería sudar un poco, aunque estaba un poco tieso porque llevaba dos días sin entrenar y llegaba justo del viaje. La salida de un club nunca es sencilla. Creo que le vino bien y, poco a poco irá a más. Conoce a mucha gente, ha coincidido con jugadores del equipo y creo que la adaptación va a ser sencilla".

Su llegada provoca la salida de Chico Díaz. En ese sentido, Uribe fue cauto: "La llegada de Antonio, evidentemente, nos obliga a dar una salida, que es la otra parte fea del fútbol. Es lo que hay".

Para el atacante que se marcha, el asturiano ha tenido palabras de elogio, ya que le considera "uno de los mejores delanteros de la categoría. Si está al cien por cien es un jugador muy bueno para nosotros y para cualquier equipo. No tenemos tiempo para esperar y para valorarlo todo pero es evidente que para mí, la calidad que tiene Chico es impresionante cuando está bien y cuanto entrena a tope, como lo ha hecho esta semana. Creo que es la primera vez que puede trabajar varios días seguidos y es un jugador muy interesante".

"Antonio -prosigue- también lo es y necesitamos un perfil de un futbolista de veinte jornadas, no podemos estar así, que una semana juegue y otra no. Eso es una locura, luego los palos sin siempre para el mismo. Necesitamos un futbolista que compita todas las jornadas".

Con Antonio Sánchez, Uribe da por cerrada la plantilla y prácticamente descarta la llegada del centrocampista de corte defensivo que le hubiese gustado firmar. "Con lo que tenemos hay que tirar. Cuando nos falte Adri tiraremos para esa posición de un central de o de Álex Colorado. El jugador que tengamos que buscar no tendrá el perfil de Adri, no tendrá su capacidad defensiva, pero no está fácil el mercado. Hemos movido cositas pero la gente joven ahora pide demasiado y el club tiene unos números en los que me parece correcto que no se mueva. Hemos mirado sub-23 para que pudiesen jugar, no para completar, y no ha podido ser. Están ahí los chicos de la cantera que están entrenando con nosotros".