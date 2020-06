Antonio Sánchez, delantero del Xerez DFC, afronta el regreso a los entrenamientos como un niño con zapatos nuevos. Su confinamiento ha sido duro porque en el momento en el que se paró la Liga se encontraba lesionado. Ante el Salerm Puente Genil en Chapín el ariete se rompió. Sufrió una rotura en el gemelo interno de su pierna izquierda que le iba a tener apartado de los terrenos de juego casi un mes, el , tiempo justo para llegar al 'play-off'.

El coronavirus dejó a España sin fútbol en marzo. Ahora, tres meses más tarde, se recupera la actividad y el ariete se encuentra en plenas condiciones para afrontar la que será su sexta fase de ascenso -Arandina, Arroyo, Atlético Sanluqueño, Arcos y Algeciras han sido sus anteriores aventuras- con la ilusión de "lograr el ascenso. Me encuentro muy a gusto en Jerez y me encantaría jugar con este equipo en Segunda B, todos lo merecemos por el trabajo realizado".

Cedido por el Algeciras, el club rojiblanco no ha tenido problemas para prolongar su cesión hasta el final de la fase de ascenso, en un gesto que el punta agradece.

-¿Cómo ha vivido todo estos meses de confinamiento?

-En Algeciras, no me dio tiempo ni a marcharme a Sevilla. He trabajado duro para recuperarme, he cuidado mucho la alimentación y me parece mentira que ya toda esta pesadilla vaya quedando atrás. La vida nos ha cambiado de forma radical, ahora ya nada es igual. Volver a entrenar es el primer paso, todos estábamos ya locos por volver, necesitamos el balón. Estoy deseando de empezar a perforar las redes.

-La lesión quedó atrás...

-Sí, ya todo está olvidado. Saco el lado positivo de las cosas. De todos modos, ahora es nuestra pesadilla. Tenemos que cuidarnos al máximo para evitar lesiones, que a estas alturas pueden ser normales y ahora sí que te quedas sin 'play-off'. Hay que ir pasito a pasito, a nadie le gustaría ahora meterse tal y como está el panorama a recuperarse en una clínica.

-¿Cómo cree que va a ser este 'play-off'?

-Diferente y muy raro, te lo juegas todo en noventa minutos. Hay que llegar muy preparados porque los rivales son buenos. El Ciudad de Lucena tiene una buena plantilla, ha estado arriba toda la campaña, el Utrera es experto y con grandes futbolistas y el Betis Deportivo es capaz de todo. Desde el primer entrenamiento estamos pensando ya en el día 18 o 19 de julio. Sabemos de qué pie cojea cada rival y el míster, que es un fatiguitas de esto, ya nos irá informando y dándonos las pautas.

-Aún queda mucho pero, ¿cómo espera el partido ante el Ciudad de Lucena?

-Ese tipo de partidos se ganan, no se juegan. Hay que intentar adelantarse en el marcador y amarrar el resultado. Eso es así. Lo vemos en todas las categorías, no te puedes descuidar ni un momento porque todos los equipos tienen un gran nivel y cualquiera tiene calidad para hacerte daño arriba. Los cuatro tenemos opciones.

-Habla de hacer daño arriba, ¿ha pensando en un gol que puede valer un ascenso?

-Todos los hacemos. Es un 'play-off' especial por las circunstancias en las que se va a jugar y sería un ingrediente más para recordarlo siempre. Marcar sería impresionante, es que no sabemos ni cómo vamos a reaccionar con el tema de los abrazos. Lo dará el momento... De locos llegar 0-0 al minuto 90 y marcar.

-¿Cómo se imagina esa eliminatoria sin público?

-Va a ser triste y frío. Cuando empezaba, jugué un partido a puerta cerrada con el Sevilla C en Ayamonte y fue extrañísimo. La experiencia no fue para recordar. Poco a poco, tenemos que recuperar la normalidad. La gente está cumpliendo las normas de Sanidad y la afición tiene que volver a los campos, el público es nuestro motor, el fútbol sin ellos no es igual.

-¿Le gustaría quedarse en Xerez DFC?

-Me han tratado muy bien, estoy a gusto, muy cerca de casa. Es un gran club, que me ha sabido valorar y se ha portado genial. Me gustaría jugar aquí en Segunda B.