Antonio Sánchez, "feliz" de estar en el Xerez DFC

Antonio Sánchez lo tiene claro. Si le dan a elegir entre marcar 15 goles de aquí a final de temporada o hacer el gol del ascenso, "me quedo con esto último, significaría que el año que viene estamos en Segunda División B".

El jugador, cedido al Xerez Deportivo FC por el Algeciras, ha sido presentado este miércoles como nuevo futbolista azulino, aunque ya tuvo la oportunidad de debutar el pasado domingo en Chapín contra el Pozoblanco, fallando un penalti y estrenándose como goleador xerecista al abrir la cuenta frente a los cordobeses. Sánchez viene para aportar los goles que no ha tenido el equipo en la primera vuelta, rémora que le ha costado al Xerez DFC no estar más arriba en la clasificación.

El nuevo punta xerecista quiso agradecer el empeño que ha puesto el club por hacerse con sus servicios, es especial a Edu Villegas y Dani Herrera, "con el que tengo una gran relación".

-Usted tenía ofertas para seguir jugando en Segunda División B. ¿Por qué el Xerez DFC?

-Quería estar feliz, estoy al lado de casa, tengo compañeros con los que ya había coincidido. La directiva me ha transmitido muchísima confianza. Al fin y al cabo lo que manda es la calidad de vida, ser feliz.

-¿Cómo han sido estos primeros días en el club, debut en Chapín incluido?

-Llegué el jueves, disputé 45 minutos contra el Jerez Industrial en el partidillo amistoso y la verdad que muy a gusto, desde el principio los compañeros me han acogido muy bien. Y lo del domingo fue de escándalo, salir a este estadio con la gente... es que te sientes futbolista y a la hora de rendir todo esto suma e influye. Intenté hacerlo lo mejor posible, me salieron las cosas bien obviando el penalti (risas). Muy contento de que la afición me tratase como me trató el otro día con esa ovación. Lo agradezco mucho.

-¿Ayuda entrar en un vestuario en el que hay caras conocidas y excompañeros?

-Claro que sí, está claro. Así uno se siente mucho más a gusto dentro de un vestuario. No es lo mismo llegar de nuevo, no conocer a nadie que conocer a casi todos y haber coincidido con algunos. Y sobre todo, la gran sintonía que hay y el buen grupo que hay en ese vestuario, que básicamente es lo importante a la hora de que te acojan bien.

-Hasta ahora, al equipo le ha faltado gol. Tiene una gran responsabilidad.

-Los delanteros vivimos del gol y si no los haces pues las críticas van hacia nosotros. Pero yo tengo las espaldas bien anchas y aguanto lo que sea. A mi la presión no me influye para nada.

-Eso se vio el domingo. Falló el penalti y no se vino abajo.

-Si te vienes abajo estás perdido. Yo tengo muchísima confianza en mí mismo, en mis posibilidades y aparte los compañeros me siguieron animando. Yo tenía muy claro que quería hacer gol, quería agradar y que la gente viera que aquí viene un guerrero para aportar lo máximo y para ayudar al equipo.

-La temporada pasada marcó 20 goles. ¿Cree que puede llegar a esa cifra?

-Ojalá. Eso lo darán los partidos, los minutos. Yo voy a intentar meter los máximos goles posibles, pero no sólo depende de mí. Para eso trabajamos día a día y hay que seguir en la línea del otro día porque así llegarán las ocasiones y los goles.

-Se dice que este año la categoría no es tan difícil al no estar Cádiz B o Algeciras. ¿Ve al Xerez DFC entre los cuatro primeros?

-Hay un grandísimo equipo con grandes jugadores, todos lo sabemos. El Grupo 10 siempre es de los más fuertes de España, pero yo creo que tenemos muchísimos mimbres para meternos en liguilla.