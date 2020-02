Balsámico triunfo para cerrar heridas. Vuelta a la normalidad. El Xerez DFC derrota con autoridad al Pozoblanco y perdona una goleada importante. Los tres puntos le permiten entrar en 'play-off' con los resultados que se dieron en una nueva jornada favorable. El Ciudad de Lucena ha superado al Salerm Puente Genil y el Ceuta al Utrera.

El once del XDFC presentó novedades y dibujo. No hubo el esperado 1-4-4-2 de salida y sí 1-4-3-3. La presencia de Antonio Sánchez no fue la sorpresa, estaba asegurada y no defraudó con su actuación pese al poco tiempo que lleva junto a sus compañeros. El técnico asturiano dejó en el banco a Casares, Mika y Sergio Narváez y apostó por Goma junto a Adri y Álex Colorado y por Bello y Jacobo escoltando al ariete debutante.

El Xerez DFC pisó el acelerador desde el inicio, siempre buscando al referente Antonio Sánchez, que tuvo la primea ocasión del partido con un duro disparo que despejó Gonzalo. Justo después, el ariete asistió de tacón a Bello pero el jerezano no estuvo acertado a la hora de definir.

Con un Pozoblanco totalmente replegado y sin salir de la cueva, los acercamientos xerecistas se sucedían pero no servían para abrir la lata. En el 26', Alain se escapó por su banda y la puso de cine para que Antonio Sánchez rematara con todo favor. Su lanzamiento se le marchó cruzado. Y a la media hora, un centro de Marcelo desde la derecha rozó el larguero tras rematarlo el punta de cabeza.

La ocasión más clara para los azulinos llegó en el minuto 38. Penalti por manos de Juanje dentro del área. El debutante Antonio Sánchez lo falló de forma incomprensible. Lo lanzó flojo, mal y ajustado al palo. Gonzalo lo despejó con suficiencia.

El Pozoblanco respiró cuando el árbitro señaló el final de los primeros 45 minutos. Ni le había visto la cara a Camacho y se marchaba al vestuario sin encajar. El control azulino fue total pero la falta de gol fue alarmante.

El segundo acto arrancó igual que el primero, con un Xerez DFC apretando y buscando el gol que le diese vida. Y no tuvo que esperar mucho. Tras una buena oportunidad para Antonio Sánchez, que remató de espuela un centro de Alain. El gol.

A balón parado logró el Xerez DFC lo que no había podido conseguir acosando al rival con llegadas de todos los colores. Una falta sobre Jacobo en el lateral del área la botó Bello y la mandó dentro de cabeza Álex Colorado, pichichi azulino. 1-0. Minuto 50.

Con todo de cara, que llegasen más goles era cuestión de paciencia. Antonio Sánchez obtuvo la recompensa a su insistencia en el minuto 55, al rematar al fondo de la red un centro de Bello con el exterior.

Los deberes estaban hechos y el triunfo atado. El Pozoblanco, sin asustar demasiado, quiso sacar los dientes cuando ya era demasiado tarde. Además, no tenía recursos suficientes como para inquietar a los xerecistas, que siguieron generando oportunidades pero ya de forma más espaciada.

Bello se marchó entre aplausos y Uribe modificó su dibujo con la entrada de Sergio Narváez, retrasando la posición de Álex Colorado para dar mayor libertad a los laterales. Antonio Sánchez también se retiró entre una gran ovación por parte de una grada entregada al ariete y Mika tardó tres minutos en estrenarse también como goleador. Cazó de cabeza un centro de Amin para meterlo en la olla. 3-0 y plácida victoria que vale una plaza en 'play-off' después de los resultados de una nueva jornada favorable.

Sólo un susto antes del final del partido. Antonio Luecena se desvaneció en el campo después de un golpe minutos antes, tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al hospital en ambulancia.