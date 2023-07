Así fue la Asamblea del Xerez DFC

El Xerez DFC celebró este pasado viernes Asamblea General Extraordinaria por partida doble, la primera para una modificación puntual en los Estatutos del club para adecuarlos a la normativa vigente y una segunda en la que se puso sobre la mesa la situación de la Fundación Xerecismo en Libertad, además de un avance de la situación económica del club a 31 de mayo y un análisis deportivo del equipo tras el descenso de categoría. Un total de 188 socios, 183 presenciales y 5 por delegación, acudieron a la cita en Hipotels Sherry Park.

José María Aguilar, contador de la entidad azulina, explicó la situación económica del club, comentando que el Xerez DFC se encuentra al día con los jugadores de la primera plantilla, Hacienda y Seguridad Social, aunque las cuentas serán debidamente explicadas a los socios en la Asamblea General Ordinaria prevista para el mes de septiembre una vez estén auditadas.

De cualquier manera, los gastos que ha tenido que soportar el club durante la temporada -tres entrenadores, salidas y llegadas de jugadores en el mercado invernal, ingresos inferiores a los esperados en taquilla, etcétera- van a impedir que el club cierre el ejercicio con el superávit presupuestado, que ascendía a unos 68.000 euros. La entidad que preside Jesús Viloita confía en cerrar las cuentas con un saldo positivo o, en su defecto, mínimamente negativo.

Posteriormente, Jesús Viloita realizó un análisis de la situación deportiva tras el descenso de categoría a Tercera RFEF, explicando los primeros pasos de la dirección deportiva en el mercado de fichajes, la situación de Fran García, la salida de Hugo Carrillo, los jugadores que a día de hoy tienen contrato, el fichaje de Joselu Friaza y recordando que el próximo jueves hay convocado un foro al que asistirá Edu Espada y el entrenador David Sánchez.

Fran García

El club despidió a Fran García un par de meses después de aterrizar en el club azulino. El presidente azulino explicó que se prescinde del futbolista porque no estaba rendiendo a un buen nivel debido a una situación de ámbito personal y que se le pagó hasta el último día trabajado. El jugador ha demandado al club por incumplimiento de contrato -tenía hasta final de temporada y una más- y serán los tribunales los que decidan. Hasta que no exista sentencia firme, el jugador no podrá interponer su denuncia en AFE.

Salida de Hugo Carrillo

El lateral jerezano tenía una oferta para renovar, se le mejoraban las cifras del contrato y se le hacía ficha profesional, pero optó por aceptar la propuesta del Cádiz Mirandilla para seguir jugando en Segunda RFEF.

Situación de la plantilla

El presidente azulino explicó a los 188 socios presentes en la Asamblea los jugadores que tienen contrato con la entidad, que son Lolo Garrido, Antonio Oca, Marcelo, Cheikh, Rafa Parejo, Fabian Burdenski, Guille Donoso y Pepe Rincón, que pasará esta temporada a tener ficha del primer equipo. Hay jugadores con contrato con los que no se cuenta, otros que tienen ofertas para salir y el club quiere que se queden y jugadores con los que hay que renegociar a la baja tras el descenso de categoría. Adri Crespo tenía una cláusula por la que quedaba libre si el equipo descendía de categoría, teniendo que indemnizar al club si firmaba por otro equipo antes del 1 de julio.

Reunión con Rafael Mateos

Parte de la directiva del Xerez DFC mantuvo hace unos días una primera reunión con el nuevo delegado de Deportes, el popular Rafa Mateos. En la misma, el club expuso sobre la mesa las necesidades que tiene para seguir creciendo y expresó su preocupación por el mal estado del césped del Municipal de Chapín a apenas mes y medio de los primeros partidos de pretemporada como local.

Fundación

En el primer punto de la segunda Asamblea se expuso la necesidad de cumplimentar monetariamente la constitución de la Fundación Xerecismo en Libertad (15.000 euros), estudiando para ello diferentes fórmulas. De los propios socios nacieron algunas como aportar directamente el dinero, cenas benéficas, la organización de partidos contra equipos de las primeras categorías de fútbol nacional, o la creación de una comisión.