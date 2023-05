Bello: "Me voy del Xerez DFC con la conciencia tranquila y no porque quiera, que quede claro"

Antonio Bello se ha despedido este lunes del Xerez Deportivo FC en la sala de prensa del Municipal de Chapín. El atacante ha puesto fin a 6 años en el club después de que hace unos días le comunicara Edu Espada, director deportivo de la entidad, que no contaba con él para la próxima campaña en Tercera RFEF. El ya exjugador azulino ha estado acompañado por su novia, familiares, buena parte de la plantilla de esta temporada, y también por el expresidente Rafael Coca y Curro Rivelott, actual jugador del Arenteiro.

Bello ha querido dejar claro que se va del Xerez DFC "pero no porque quiera" y con la "conciencia tranquila por haberme dejado todo" en la entidad azulina. Espera ser recordado como un buen capitán, pero sobre todo, ha incidido, "como buena persona". Se ha emocionado en varios pasajes del comunicado que ha leído y se ha extendido en el capítulo de agradecimientos, mencionando a todos sus entrenadores excepto a Romerito, a compañeros y directivos, personal del club, Edu Villegas y familiares.

Bello reconocía estar "nervioso y mira que he dado ruedas de prensa", señalando al inicio de su intervención que el de este lunes era "un día especial para mí". "Hoy me despido después de seis años increíbles para mí", han sido sus primeras palabras. Recordó que "vine en División de Honor creyendo en un proyecto muy bonito, arriesgando por bajar dos categorías, pero tenía muy claro que quería estar aquí. ¿Quién me iba a decir que iba a pasar tardes tan bonitas como el ascenso contra el Chiclana Industrial a Tercera, la remontada en Las Cabezas que nos hacía campeones, el ascenso a Segunda RFEF en Puente Genil o que más tarde íbamos a disputar la Copa del Rey en Chapín".

Salida del XDFC

"Me voy, pero no porque quiera, que quede claro, con la conciencia tranquila de haberme dejado todo por este escudo y estos colores, peleando hasta el último segundo de cada partido independientemente de estar ascendido, descendido o no jugándonos nada, anteponiendo siempre el beneficio del club al personal, porque para mí ha sido un honor y un privilegio vestir esta camiseta cada domingo y representar como capitán al equipo de mi ciudad las 24 horas del día"

"En estos años he rechazado ofertas mucho más fuertes económicamente que probablemente muchos no sepan, incluso los que mandan, como la de Primera RFEF el verano pasado u otros equipos años atrás y sin exigir nunca un céntimo más por ello. Al contrario, me bajé el contrato para ayudar al club y lo volvería a hacer porque es mucho lo que le debo mucho al Xerez Deportivo Fútbol Club y a todos los xerecistas", comentó.

"Siempre he intentado ayudar en todo lo que he podido, he intentado recibir a los compañeros de fuera para que se sintieran como en casa, integrar a los chavales del filial para que se sintieran como uno más y les pido perdón a todos si alguna vez, por mi exigencia, les he molestado, pero siempre quería que supieran al club que pertenecían y la exigencia que había para que se adaptaran lo antes posible".

Agradecimientos

"Son tantas personas a las que tengo que agradecer que aquí sí que me voy a extender un poco más", dijo. "Quiero dar las gracias a los celadores, a Antonio, Miguel, a la limpiadora; a la seguridad de los partidos y a aquellas todas personas que trabajan en Chapín y siempre me trataron como a uno le gustaría; gracias a todos los socios y a todo el xerecismo por el cariño que siempre me habéis transmitido, en especial desde que salió la noticia de que no contaban conmigo, gracias por todos los mensajes que he recibido y perdón por no contestar a todos, pero han sido días muy difíciles para mí y quería esperar a hoy hacerlo públicamente. A Javi Copano quiero agradecerle públicamente su coherencia, su cercanía y su cariño, ojalá que esté muchos más años cerca del Xerez, sería muy bueno para nosotros. Quería darle también las gracias al Kolectivo Sur, hemos caminado 6 años de la mano y nunca me he sentido solo, como también agradecer el trato conmigo desde que llegué. En especial, gracias a Carlos y al Bola, siempre habéis estado para todo desde que llegué. Gracias también a todos los trabajadores del club que no tienen tanta visibilidad pero hacen un trabajo impresionante, a Hermi, Pepe Tejero, Pepe Benítez, la familia Oca y tantos que se me olvidan. Gracias a todos los niños y niñas xerecistas, nuestro futuro, sois el recuerdo más bonito que un futbolista se puede llevar. Permitidme un consejo, que nadie os diga que no valéis, no sois más malos ni más buenos que nadie, os lo dice uno que fue descartado dos veces y hoy se despide con el cariño de tanta gente después de 6 años disfrutando en su tierra".

Emocionado

"Gracias a José María Aguilar por cuidarme en el hospital de Villanueva, a Rosana y Corchado por el trato que me habéis dado, a Ignacio de la Calle y su familia por saber estar en todas las situaciones, sobre todo en las complicadas y por dar esa estabilidad tan necesaria en un equipo de fútbol, gracias por tu cercanía también".

"Gracias a la directiva al completo encabezada por Rafael Coca, por confiar en mí y tratarme con cariño, en especial a Sebastián. Gracias a Bernardo Valenzuela, sólo nosotros sabemos lo que me ayudaste y me aconsejaste desde el principio. Gracias a Pepe Masegosa, Andrés García Tébar, Uribe, Francis y José Herrera, junto a David Rodríguez, Pablo y Ati, entrenadores que confiaron en mí desde el principio. Mención especial a Pepe por ayudarme tanto en mi llegada y a José Herrera por esa cercanía y esa psicología positiva que tanto me ayudó y me sigue ayudando para tirar hacia adelante. Gracias a Rubén Ramírez, Dani Aguilar, Felipe y Ale, sin vosotros no hubiera podido competir estos 6 años como lo he hecho. Ale, gracias por todo, siempre has estado para todo y te lo tengo que agradecer públicamente, eres el número 1 como siempre te digo y estoy seguro de que te esperan grandes cosas".

"A mis compañeros, desde mis capitanes cuando llegué en División de Honor, Barba, Padilla y Tamayo. Gracias por todo el apoyo, por el recibimiento, vuestra ayuda y vuestra amistad. A todos los compañeros que he tenido aquí por el respeto que siempre han tenido conmigo y por pelear juntos estos colores, que son mis colores. Muchas gracias". "Gracias al club y a la Fundación, porque gracias a vosotros conocí la Asociación Proyecto por una Sonrisa y en ella personas de un valor incalculable. Me habéis hecho mejor persona sin duda y seguiré siendo voluntario el tiempo que puede ayudando a esos pequeños superheroes".

"A Dani Herrera, gracias por todo, estaré eternamente agradecido por tu ayuda por mis problemas personales, estaré en deuda siempre contigo. A compañeros que hoy en día son mucho más que amigos: Adri Rodríguez, Zafra, Fran Ávila, Joaqui, Javilillo, Jacobo, Alain, Jesús López, Camacho, Currito, Bruno, Lolo, Lolo Garrido, Padilla y algunos que se me olvidan. Gracias por estar ahí sufriendo conmigo. Al final esto es lo bonito del fútbol, las amistades que quedan para siempre".

"A Richarte, aquí conmigo, simple, humilde, trabajador, xerecista, buen amigo y cercano, se me acaban los calificativos, te mereces todo lo bueno que te pase. El Xerez y el xerecismo necesita a mucha gente como tú. A González, por estos 6 años, tu humildad, tu cercanía, apoyarme y respetarme. A Miguel, el fisio, me recuperaste de una lesión de rodilla y acabamos celebrando un ascenso, eres parte de lo mejor que me llevo, un tío 10 y un profesional impresionante. Gracias, hermano".

"A José Herrera, por enseñarme y ayudarme más de lo que crees, a ti y a todo el cuerpo técnico, Ati, Pablo, David. A Camacho, porterazo que bajaste a División de Honor siendo el menos goleado de Tercera y te partiste literalmente la cara por nosotros, eso nunca lo olvidaré. Gracias por tu cariño y ser como eres, una persona de 10".

Capitanes, Granados, Edu Villegas...

"A mis capitanes de este año. Baeza, por ser mi hermano pequeño, por dejarte aconsejar, por ayudarme siendo tan joven, tu alegría y cariño, por aguantarme y a veces frenarme en mis arrebatos. Para mí eres como de mi familia. A Oca, gracias por ser compañero, líder competitivo como el que más, migo de tus amigos. Por estar estos 3 años peleando juntos por nuestros colores, por ayudarme tanto a cambio de nada y por abrirme las puertas de tu casa con Raquel para conocer y querer tanto a mi querido Antoñito. Te voy a echar de menos en el día a día, hermano. Y a Marcelo, gracias por ser un ejemplo, por tu xerecismo, por enseñarme a seguir peleando cuando creía que no podía más; por tu trabajo, tu positividad y tus valores. He aprendido de ti tantas cosas en estos 5 años juntos que faltaría tiempo y folios par agradecértelo todo. Gracias de corazón, hermano".

"Gracias a José Granados, alma de nuestro club. Son tantas cosas que hemos vivido que no sé por dónde empezar. Lo mejor es que cuando hablo de ti siempre me sale una sonrisa acordándome de alguna. Gracias por tu amistad verdadera, por ayudarme en los peores momentos y disfrutar conmigo en los buenos. Cómo voy a echar de menos ese beso y ese abrazo cada mañana. Siempre estaré aquí para lo que necesites porque eres muy especial para mí".

"Gracias a Edu Villegas, me inculcaste el xerecismo y espero no haberte defraudado. Lo he hecho lo mejor que he podido, con tus consejos y tus llamadas. Gracias por traerme al Xerez, porque si tu no hubieras estado seguro que no habría venido. Me lo pintaste tan bonito que era imposible decir que no y no te equivocabas. Me enseñaste una palabra que hoy en día es muy difícil que muchos la cumplan: lealtad. Y yo, con nuestro equipo y como tú querías, la he tenido. Gracias, viejo".

Familia

"Gracias a mis padres y a mi hermano, por estar siempre, por sufrirlo conmigo, sé que ha sido un año muy difícil, pero nada que no lo arregle el seguir peleando. Al final la vida es eso, etapas. La mía se acaba aquí, pero me habéis enseñado a no tirar la toalla y eso haré. Os quiero. Gracias a mi hermano Lolo. Muchas veces padre y otras hermano pequeño. Sabes lo especial que eres para mí y lo agradecido que estoy por todo. Sufrimos juntos y compartimos alegrías y te tengo que dar las gracias públicamente porque en estos 6 años como desde pequeños hemos sido inseparables. Eres el mejor. Gracias a mi cuñada Tere por lo maravillosa mujer que eres y por traerme a mis dos sobrinos, que son lo que más quiero en esta vida".

"Y gracias al Xerez Deportivo Fútbol Club porque gracias a las actividades sociales conocí el proyecto Por una sonrisa y ahí conocí a la mujer más increíble del mundo, mi novia y mi futura mujer. Luchadora, humilde, con unos valores espectaculares y brillando con luz propia por donde va. Sé lo que has sufrido este año conmigo y sé lo mal que lo has pasado estos días. Gracias por estar siempre para todo y por ser como eres. Te quiero mucho".

Por último, incidió: "Me despido, como he dicho antes, con la conciencia muy tranquila de haberme dejado el alma por este escudo y esta afición y espero que me recordéis como un capitán que lo dio todo por nuestro club, pero sobre todo como una buena persona. Gracias por estos 6 maravillosos años".