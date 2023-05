Bello, capitán del Xerez DFC, también pide "perdón a la afición"

Antonio Bello, capitán del Xerez DFC, se ha mostrado decepcionado y tocado tras el descenso del equipo con su empate ante el Vélez (1-1) en el Vivar Téllez. El centrocampista admite que "el partido fue el reflejo de todo el año, es algo que se veía venir" y pide "perdón a la afición" y "a todos hacer autocrítica desde el que manda hasta el último y saber en qué nos hemos equivocado".

El azulino detalla sobre el encuentro ante el Vélez que "fue el reflejo de todo el año, ha llegado algo que se veía venir y lo teníamos muy complicado, aunque hemos luchado hasta el último momento. Teníamos el partido totalmente controlado, en la segunda parte no nos tiraron ni a puerta y un fallo individual nos hizo que todo se complicara más". Del mismo modo, prosigue: "Hubiese estado difícil igual, pero este resultado no nos vale para llegar con vida a la última jornada. Lo único que queda es pedir perdón a la afición, reflexionar todo el mundo, hacer autocrítica, saber qué culpa tenemos todos y en qué nos hemos equivocado para que el año que viene el Xerez DFC vuelva a ascender. Es difícil, pero espero que la próxima campaña vuelva a recuperar esta categoría".

Al final del partido, el capitán pudo dirigirse a sus compañeros, porque "me he quedado en el campo, no tenía ni fuerzas, la verdad. Antes sí, hemos intentado que el equipo estuviese unido y durante el partido, igual. Creo que hicimos un partidazo, competimos, pero no pudo ser. Al final, cuando estás abajo, situaciones de este tipo son las que se te vuelven en contra. No te pueden hacer un gol en el descuento y fuera de casa en dos toques con un balón que tenía el portero contrario. Son cosas que no te pueden pasar y que suceden cuando estás abajo, como ya he comentado antes".

"Esto es fútbol, pero a los que llevamos aquí mucho tiempo esto nos duele mucho"

En el Vivar Téllez se consumó el descenso tras la igualada en el minuto 93, pero Bello recuerda que "esto nos ha ocurrido más veces y el descenso no es fruto de lo sucedido en Vélez eso está claro. Llevamos toda la campaña en la misma situación en la clasificación y este partido ha sido el fiel reflejo de la temporada. Llevamos mucho tiempo pasándolo mal por la situación y, como he dicho antes, tenemos que hacer autocrítica todos, desde el que manda hasta el último y saber en qué nos hemos equivocado. Está claro que somos el Xerez DFC y que volveremos".

Por último, se refirió a una afición decepcionada por lo sucedido. "A la afición no hay que pedirle nada porque nos ha ido a ver a todos los campos, hasta en este partido en Vélez después de no darnos entradas había seguidores. Llevo seis temporadas aquí y nunca me he sentido solo. Insisto en lo que he comentado antes, hay que pedirle perdón por la situación del club. Está claro que esto es fútbol, pero a los que llevamos aquí mucho tiempo esto nos duele mucho. Volveremos y que los que lleguen el próximo año que sepan dónde vienen y a lo que vienen, hay que morder e intentar volver a Segunda RFEF cuanto antes".