Fue bonito mientras duró: se consuma el descenso de forma cruel (1-1)

No pudo ser. Fue bonito mientras duró. La aventura en Segunda RFEF del Xerez DFC ha durado dos temporadas. En el Vivar Téllez contra el Vélez ha empatado a uno, se ha dejado la permanencia y no sucedió el milagro, aunque durante gran parte de la jornada lo acarició. El cuadro azulino estaba realizando un gran partido a nivel defensivo, pero en el descuento, cuando ya nadie lo esperaba, erró.

Rafa Parejo adelantó a los xerecistas con un gran gol en la recta final del primer tiempo y en el 93', un fallo garrafal de la defensa permitió a Gastón firmar las tablas. A eso se unía que Pvo. El Ejido, Sevilla Atlético y Cádiz Mirandilla hacían los deberes y sacaban adelante sus compromisos.

Sin cambios en el once

Romerito, tras el triunfo ante el Utrera (2-1) el pasado domingo, no tuvo dudas y apostó por los mismos jugadores, con la presencia de Oca en el centro de la zaga junto a Hugo, Con Menéndez en el lateral izquierdo, Ricky actuando de extremo izquierdo, Bello por dentro y Simeone como estilete.

Magnus Pehrsson se decantó por un once con cambios respecto al que perdió en el Jesús Navas frente al Sevilla Atlético (2-1). En la portería se decantó por el exjugador del Xerez CD y concursante de La Isla de las Tentaciones Miguel Guerrero y en la medular repitió Rafa Salama, centrocampista que en verano firmó por el Xerez DFC y poco después pagó su cláusula de rescisión para marcharse al Rayo Majadahonda.

Arranque intenso

Y el Vélez entró al partido más enchufado que el cuadro xerecista, a pesar de su línea de presión alta, Montijo probó fortuna con un lanzamiento flojo que acabó en las manos de Quesada (2') y, poco después, Luismi se plantó solo ante el meta azulio tras un pase de Héctor Martínez, pero mandó el balón arriba desde el pico del área pequeña. Los xerecistas replicaron a balón parado, primero con una falta lejana botada por Carri que atajó Miguel sin problemas (8') y dos minutos más tarde, la zaga veleña sacó con apuros un córner también botado por el chiclanero.

El Vélez no le perdía la cara al encuentro e intentaba hacer daño por la izquierda. Héctor Martínez superó a Marcelo, su centro de rabona lo sacó Menéndez, Luismi recogió el rechace, lo despejó Quesada y el posterior remate de cabeza de Essel no acabó dentro porque lo sacó Menéndez desde la línea de gol (13').

Con el paso de los minutos, los resultados en otros encuentros y el fuerte calor provocaron que el ritmo no fuera el mismo y ambas escuadras se tomaran un respiro. Había mucho en juego y la tensión era patente. El Xerez DFC, de todos modos, se dejaba también ver en ataque y Simeone mandó alto un buen remate de cabeza tras un excelente servicio de Aguado (34').

0-1, Rafa Parejo

En el 37', un robo de balón de Bello tras un fallo claro de Rafa Salama lo mandó por arriba Simeone y en el 39', otra buena presión de Bello esta vez sí acabó dentro. Rafa Parejo recogió el balón en la corona del área y se sacó un zapatazo ajustado al palo que Miguel sólo pudo sacar del fondo de la red. 0-1.

Con ventaja xerecista, derrota del Cádiz Mirandilla ante el Utrera en El Rosal y triunfo del Sevilla Atlético en Torremolinos llegaban los partidos al descanso. Los azulinos tenían vida...

Segundo acto

El segundo acto arrancó con los mismos protagonistas. La tensión se palpaba. En juego, más que tres puntos. Y el Xerez DFC lo abrió con un córner cerrado de Carri que despejó de puños Miguel (47') y luego, un tiro de Salama lo sacó Quesada (48') y luego Montejo remató alto.

El ritmo, al igual que en el primer tiempo, decayó y el Xerez DFC se dedicaba a hacer su juego y su partido. El resultado le favorecía y la derrota del Cádiz Mirandilla, también. Estaba firme en defensa y no pasaba apuros. Joselinho lo intentó sin suerte y Ricky también remató desviado (58'). En el 60', choque entre Quesada y Salama y en el 63', un agotado Bello tuvo que dejar su puesto a Lolo Garrido. Los nervios estaban a flor de piel y el Cádiz Mirandilla le daba la vuelta al marcador. El Vélez se colocaba en play-out y el combinado azulino no estaba muerto.

El Vélez no podía con un combinado xerecista seguro en defensa y buscaba petróleo de las acciones a balón parado. En el 74', lo intentó con un lanzamiento de falta de Luismi que atajó Quesada sin problemas. El crono no avanzaba. El Xerez DFC echaba el resto atrás y buscaba las contras y el combinado veleño quemaba sus armas con su artillería pesada en ataque.

El árbitro se empeñó en prolongar más el sufrimiento en el verde. Descontó siete minutos para desesperación de unos azulinos que no daban crédito. Y cuando todo parecía sentenciado, el desajuste defensivo de siempre. Un envío largo de Miguel Guerrero no lo despejó bien la defensa azulina, que además no se entendió bien con Quesada. Gastón no falló en el 93' y desató la locura en el Vivar Téllez. Increíble pero cierto, el fútbol volvía a ser cruel con el Xerez DFC después de haber remado tanto. 1-1. Aún tuvo el combinado azulino una opción más para marcar, peo Miguel respondió con una buena intervención a un lanzamiento de falta de Carri. Fin al sueño.