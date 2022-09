Bello, capitán del Xerez DFC, hace autocrítica: "El Mancha Real fue superior"

Antonio Bello, capitán del Xerez DFC, ha hablado alto y claro tras la derrota del equipo por 0-1 en la primera jornada de Liga en Chapín frente al Mancha Real. El azulino se ha mostrado crítico y no ha dudado al afirmar que les faltó intensidad y que perdieron porque el rival fue superior.

El centrocampista xerecista admitió que "las sensaciones son las que sabíamos que podíamos tener. Como no encaremos los partidos como tenemos que encararlos y no vayas al máximo desde el principio puedes tener problemas si un rival de este tipo, con experiencia, se pone por delante en el marcador. Nos vamos con malas sensaciones especialmente por el resultado".

"Es cierto que al final tuvimos ocasiones, pero, el equipo no ha mostrado el nivel de juego de la pretemporada y tampoco tuvimos la intesidad que deberíamos. Está claro que la primera nos la han dado en la frente y toca levantarse cuanto antes", subraya.

Bajo su punto de vista, el Xerez DFC no ofreció su mejor versión por "diferentes motivos, pero no es fácil porque si lo supiéramos no sucedería nunca. Había muchos jugadores nuevos en el once y en la plantilla, sólo nos quedamos cinco del año paso, a eso hay que unir el estreno en Chapín, que jugar aquí es muy bonito, pero no es fácil por la presión. Jugar en el Xerez DFC es muy complicado y todo influye. Si nos hubiésemos puesto por delante en el marcador creo que todo hubiese sido distinto. Las primeras jornadas, sobre todo cuando hay un equipo nuevo, son muy complicadas y sólo quedar seguir remando y levantarnos porque esto acaba de empezar. No obstante, hay que saber que como no salgamos al ciento veinte por cien en cada partido nos puede pasar esto".

"Si queremos poner excusas ya vamos perdiendo de cara a la semana que viene"

La afición recibió a los jugadores a lo grande en Chapín justo antes de comenzar el partido y todo repercute. Eso "es bonito y yo, como futbolista, prefiero jugar en un equipo con presión y que pueda vivir esos mometos, pero cuando estás en el campo la presión se nota también un poco. Cuando te pones perdiendo 0-1 en casa, pierdes dos balones y se escucha el murmullo es normal que te pese un poco. Al final, todos los que estamos aquí sabemos dónde estamos, el club que es y el respaldo de la afición tanto para lo bueno como para lo malo. Y no quiero que esto suene a excusa, lo que ha pasado es que el Mancha Real ha sido mejor que nosotros y ya está. A partir de ahí, si queremos poner excusas ya vamos perdiendo de cara a la semana que viene".

El gol de Juanje en el inicio del segundo acto a Bello le pilló "calentado, pero no creo que anímicamente nos afectase mucho porque después del gol tuvimos ocasiones, creo que dos de Edu y alguna más que se me escapa. Es lo que he comentado antes, cuando te pones por detrás del marcador en cualquier partido de Segunda RFEF es muy complicado remontar porque los rivales hacen su juego, empiezan las pérdidas de tiempo, se meten atrás y es difícil atacar a un equipo que te monta dos líneas de cuatro por delante, hacerles daño está al alcance de los conjuntos técnicamente muy buenos. Hay que centrarse en la portería a cero e intentar ponerte por delante en el marcador porque en el ochenta por ciento de los encuentros de esta categoría así por lo menos no pierdes".

Tras el choque, el vestuario estaba "triste. Cuando recibes en la primera jornada un resultado así en un partido que esperas totalmente diferente es lógico que estemos cabizbajos. Lo que hemos intentado es animarmos, esto acaba de empezar. Y repito, esto no es una excusa, no fuimos, en mi opinión, mejores que el Mancha Real, el rival fue mejor y nos ganó, no hay más. Hay que salir al ciento veinte por ciento tanto en casa como fuera para que que no te gane cualquier equipo".

"Entiendo el enfado o la preocupación de la afición, se había generado mucha ilusión en este partido"

El Xerez DFC también empezó la pasada temporada con una abultada goleada en Chapín ante el Córdoba y en esta oportunidad ha caído ante un rival de menor potencial. Bello lo tiene claro. "No nos podemos volver locos tampoco, llevamos una jornada, aunque esto me recuerda a lo del pasado curso. La temporada en la que yo llegué también empatamos a dos con el Algabeño y ya todos pensábamos que si no ganamos en La Algaba este año qué vamos a hacer y acabamos ascendiendo. Hay que tener tranquilidad para seguir trabajando y apretar más. Entiendo el enfado o la preocupación que puede tener la afición porque se había generado mucha ilusión en este partido".

El capitán azulino llegó al partido "justito" por la lesión en el hombro derecho que se produjo ante el Jerez Industrial y admitió que "cuando intenté hacer fuerza con el brazo tuve algunos problemas, me han dado como calambres, he sentido una sensación rara, se me quedaba como dormido el brazo durante un tiempo y luego podía seguir, pero voy con ese miedo de hacerme daño, el calambre me perjudica, me molesta. Me estoy tratando con el fisio para fortalecer y a ver como llego al domingo".