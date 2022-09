Decepción para empezar en Chapín (0-1)

Decepción en Chapín para comenzar la temporada. El Xerez DFC ha caído por un gol a cero en el debut liguero contra un Atlético Mancha Real que ha aprovechado un error garrafal de Sergio Martínez a poco del inicio de la segunda mitad. Los azulinos, planos y sin demasiadas ideas en varias fases del partido, no se han encontrado cómodos en ningún momento ante un rival que se ha plantado perfectamente en defensa y que ha sabido aprovechar su ocasión para sumar los tres primeros puntos.

Se despejó la incógnita que rodó durante toda la semana previa al encuentro y finalmente Antonio Bello no fue de la partida inicial al no estar al cien por cien de la lesión en el hombro que sufrió en el último partido de la pretemporada contra el Jerez Industrial. El capitán xerecista sí entró en la convocatoria al igual que el canterano Álvaro, quedándose fuera el alemán Burdenski y Rifat, además del lesionado Alberto Durán, que pasará el próximo viernes por el quirófano.

El primer once de Pérez Herrera para la 22/23 presentó diez caras nuevas y con sólo Antonio Oca, que ejerció de capitán en ausencia de Bello, de la plantilla de temporadas anteriores. No hubo sorpresas en el equipo titular y Álex Quesada ocupó la portería; la línea defensiva, de izquierda a derecha, formada por Razvan, Sergio Martínez, Oca y Álex Rasines; un centro del campo con Joao en la posición de mediocentro, Carri y Erik Aguado por dentro y en las bandas José Ramón y Javi Navas; y Edu Salles, el pichichi de la pretemporada, como jugador más cerca de la portería jiennense.

Pocas ocasiones

Los dos equipos salieron con la cautela propia del inicio de campeonato, sin querer cometer errores atrás e intentando imponer su estilo de juego. Los azulinos trataban de buscar a Javi Navas por su banda derecha, mientras que en el Mancha Real Iván Aguilar bajaba a recibir al centro del campo para iniciar los ataques en unos movimientos que los xerecistas no interpretaban.

El Xerez DFC tuvo la primera ocasión del partido y fue clamorosa. Recuperó en la presión Erik Aguado en la salida de balón de los visitantes, cedió a Carri y este vio a José Ramón entrando solo por la izquierda, dejándolo delante del meta jiennense, pero el remate del atacante azulino buscando el palo izquierdo se marchaba fuera.

La réplica del Mancha Real no tardó en llegar y tras una buena jugada por la derecha, el balón le caía en el área a David Moreno. El extremo izquierda buscó sorprender con la zurda a Quesada, que sacaba el pie para evitar el 0-1.

Pasada la media hora una pérdida de Álex Rasines tras dar un pase horizontal estuvo a punto de costarle un disgusto a los jerezanos, pero la contra visitante acababa con un mal centro de Iván Aguilar.

Se animó Carri con una falta muy lejana que no cogió portería y poco después el árbitro amonestaba verbalmente a Joao y a Juanjo tras un rifirrafe que no pasó a mayores.

Y al filo del descanso, nuevo susto para la parroquia local. Esta vez era Oca el que se equivocaba en una entrega y provocaba la contra del Mancha Real. Pedro Corral recibía en posición franca y Sergio Martínez se lanzaba al piso para tapar el remate del atacante cuando encaraba a Quesada.

Cuesta arriba

Se estaban asentando los dos equipos en el inicio de la segunda mitad cuando un error garrafal de Sergio Martínez, que estuvo poco expeditivo en el cuerpo a cuerpo con Juanje le costaba al XDFC el primer gol de la temporada. El atacante mancharrealeño recuperó el balón y fusilaba a Álex Quesada.

Reaccionó de inmediato Pérez Herrera dando entrada a Bello y retirando a Javi Navas. Situó a José Ramón en la derecha y a Erik Aguado en la otra banda. Asustó de nuevo el Mancha Real en un disparo de Pedro Corral que tras tocar en un defensa tuvo que sacar abajo Quesada.

Intensificó su dominio el Xerez DFC, que tocó a rebato. Lopito salvó al Mancha Real del empate en un remate de Erik Aguado al que llegó con la punta de los dedos.

Buscó más presencia en el área el Xerez DFC con la entrada de Gianluca Simeone y también ingresó al campo Ricky Castro para situarse en el lateral derecho por Rasines y Rafa Parejo en lugar de Aguado. Un centro del argentino se envenenó y se paseó por el área pequeña sin que nadie lo rematara.

Perdonan Aguado y Salles

Edu Salles tuvo la mejor oportunidad a ocho minutos del final, pero el brasileño remataba de cabeza fuera un magnífico centro de Simeone tras una mejor jugada de Ricky Castro, que minutos antes se colocaba en el centro del campo dejando el lateral derecho a Hugo.

La grada reclamó una mano dentro del área de un defensa visitante que pareció aunque Aranda Delgado indicó que siguiera el juego.

Tuvo la última el XDFC para empatar en el último instante en una mala salida de Lopito, pero nadie acertó a embocar y la afición se marchó con la primera decepción de la temporada.