Bernardo Plaza no puede entrenar al Real Jaén

Bernardo Plaza, segundo técnico azulino que se desvinculó del Xerez DFC el pasado martes para dirigir al Real Jaen, equipo del Grupo IX de Tercera, no podrá entrenar al conjunto blanco porque se lo impide el Reglamento de la Española. Su puesto será para Jaime Pérez Avilés.

El extremeño no puede tener ficha con dos equipos de la misma categoría en la misma temporada, de ahí que la entidad jiennense se haya visto obligada a fichar a otro entrenador. Plaza ofrecerá una rueda de prensa el lunes para ofrecer su versión sobre lo sucedido. Si situación ahora es complicada, ya que solicitó al club azulino su salida para emprender una aventura en solitario y ha perdido las dos opciones.

Puskas, director deportivo del Real Jaén, ha asegurado a Diario Jaén que "todos los pasos que habíamos dado no hacían presagiar que tendríamos estos problemas. Con todas las personas que contacté, incluso de la Andaluza, me comentaron que no habría dificultades, pero en la Española me descartaron esa opción. Es una pena que Bernardo Plaza no pueda ser entrenador del Real Jaén. Él tampoco sabía esta premisa de que no podía sentarse en el banquillo".